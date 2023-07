Durch Schulungen, klare Richtlinien und den Abschluss einer Kühlgutversicherung können Apotheken ihre Risiken reduzieren

Ein tragischer Vorfall an einer renommierten Hochschule hat die verheerenden Auswirkungen von unbeabsichtigtem menschlichem Versagen verdeutlicht und dabei die Notwendigkeit von verbesserten Sicherheitsvorkehrungen für Apotheken aufgezeigt. Durch das unbeabsichtigte Ziehen eines Steckers durch eine Reinigungskraft wurden wichtige Proben für die Entwicklung von Solarpaneelen in einem Gefrierschrank zerstört. Dieser Vorfall führte zu einem Millionenschaden und unterstreicht die Bedeutung von Maßnahmen zur Vermeidung ähnlicher Ereignisse.

Der Vorfall ereignete sich an der Hochschule, die führend in der Erforschung von Solarenergie ist. In einem speziellen Gefrierschrank wurden wertvolle Proben aufbewahrt, die das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und harter Arbeit waren. Durch das unbeabsichtigte Ziehen des Steckers wurden diese Proben unbrauchbar und somit auch Jahre wertvoller Forschung vernichtet. Der finanzielle Schaden wird auf eine Million Dollar geschätzt.

Dieser bedauerliche Vorfall verdeutlicht die Gefahren von menschlichem Versagen und betont die Verantwortung von Apotheken, insbesondere wenn sie mit sensiblen Produkten wie Zyto-Arzneimitteln arbeiten. Solche Arzneimittel erfordern spezielle Lagerbedingungen, darunter eine präzise Temperaturkontrolle, um ihre Wirksamkeit und Stabilität zu gewährleisten. Ein unbeabsichtigtes Ereignis wie das Ziehen eines Steckers kann katastrophale Auswirkungen auf die Qualität dieser Medikamente haben und damit die Sicherheit der Patienten gefährden.

Um solche Schäden zu verhindern, ist es für Apotheken von größter Bedeutung, angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die besonderen Anforderungen im Umgang mit sensiblen Produkten zu schulen. Es sollten klare Richtlinien und Protokolle entwickelt und umgesetzt werden, um das Risiko menschlicher Fehler zu minimieren. Zudem wird dringend empfohlen, eine Kühlgutversicherung abzuschließen, um finanziellen Schutz im Falle eines Schadens an Kühlgeräten und dem Verlust von Medikamenten zu gewährleisten.

Die Apothekenbranche sollte diesen Vorfall als Warnung verstehen und ihre Best Practices überprüfen, um ähnliche Vorfälle zu vermeiden. Dazu gehören die Installation von Überwachungssystemen, die Alarme auslösen, wenn die Kühlbedingungen nicht eingehalten werden, sowie die regelmäßige Wartung und Überprüfung der Kühlgeräte, um deren einwandfreie Funktionalität sicherzustellen.

Die Apotheken spielen eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung und müssen ihre Verantwortung gegenüber den Patientinnen und Patienten ernst nehmen. Indem sie adäquate Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, Schulungen durchführen und eine Kühlgutversicherung abschließen, können Apotheken ihre Risiken minimieren und die Sicherheit ihrer Produkte gewährleisten.

von Oliver Ponleroy, Fachjournalist

