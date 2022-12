Apollo ist neuer Partner von AfB social & green IT

Sozial und nachhaltig: Deutschlands filialstärkster Optiker setzt auf zertifiziertes Refurbishing seiner Business-IT durch Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen

Ettlingen, im Dezember 2022 – AfB gGmbH expandiert weiter und fördert dadurch Kreislaufwirtschaft in der IT sowie Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung. Seit diesem Jahr gehört Apollo zu den mehr als 1.600 Partnerunternehmen, deren gut erhaltene Hardware die gemeinnützige GmbH wiederaufbereitet und erneut in den Umlauf bringt. Die längere Nutzungsdauer von Notebooks, Tablets, Smartphones und Zubehör verringert Elektroschrott, reduziert den Ausstoß von Treibhausgasen und schont wertvolle Ressourcen.

So sind auch die ökologischen Auswirkungen der Zusammenarbeit mit Apollo bereits deutlich sichtbar: Im Zeitraum April bis Mitte November hat Apollo rund 1.000 Geräte an den IT-Refurbisher übergeben, wovon die Hälfte wiederverwertet werden konnte. Dadurch wurden unter anderem mehr als 50.000 kg CO 2 –Emissionen, 192.590 kWh Primärenergie, 373.590 Liter Wasser und 35.921 Kilogramm Rohstoffe im Vergleich zur Neuproduktion eingespart. Den ökologischen und sozialen Beitrag durch das IT-Remarketing weist AfB durch eine Wirkungsurkunde aus.

„Das Besondere an der Partnerschaft zwischen Apollo und AfB ist das gelungene Zusammenspiel aus Ressourcenschutz und Inklusion. So schaffen wir doppelten Mehrwert: für die Umwelt und die Gesellschaft. Eine ideale Ergänzung zu den bisherigen Nachhaltigkeitsmaßnahmen von Apollo“, sagt Dr. Jörg Ehmer, CEO Apollo.

„Ich freue mich sehr über die Kooperation mit Apollo“, ergänzt Daniel Büchle, Geschäftsführer der AfB gGmbH, deren Belegschaft zu mehr als 45 Prozent aus Menschen mit Behinderung besteht. „Dank solch starker Partner können wir unser Engagement für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz vorantreiben.“

Für sein Green-IT- und Inklusions-Konzept wurde AfB bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem DEKRA Award 2022 in der Kategorie „Sustainability“ und dem Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe im Bereich „Diversity Human Resources“. Aktuell ist AfB für den German SDG Award in der Kategorie Unternehmen nominiert.

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB 600 Mitarbeitende, davon 45% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit ca. 1.600 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2022), mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) und als Leading Employer 2022 ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorised Refurbisher.