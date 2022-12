Immobilienmakler aus Freiburg setzt beim Immobilienverkauf auf hohe Qualität und Home Staging

Die Zeiten haben sich geändert. Nach wie vor, aber jetzt mehr denn je ist Home Staging eines der wichtigsten Elemente beim Immobilienverkauf. Achten Sie bei der Suche nach Ihrem persönlichen Immobilienmakler in Freiburg darauf, dass professionelles Home Staging im Leistungspaket enthalten ist. Denn diese Aufwertung der zu verkaufenden Immobilie ist die Visitenkarte des Immobilienangebots auf dem Markt. Sie ist der buchstäbliche erste Eindruck, für den es keine zweite Chance gibt. Der Erfolgsmagnet.

Warum auf den Service Home Staging bestehen

KROß IMMOBILIEN ist Immobilienmakler in Freiburg und setzt beim Verkauf jeder Immobilie auf hohe Qualität und moderne Technologien. Dies, gepaart mit der persönlich guten Beratung der Immobilienmakler, ergibt ein Rundum-Sorglos-Paket für jeden Immobilienverkäufer, der seine Immobilie schnell und zum besten Preis verkaufen will.

Dieser Erfolg wird durch viele Faktoren des umfassenden Service-Pakets ermöglicht, wie virtuelle 3D-Rundgänge für Interessenten, den Immobilienunterlagen-Service, professionelle Immobilienbilder und Immobilienvideos. Ziel ist dadurch, Besichtigungstourismus zu vermeiden, wertvolle Zeit zu sparen und potenziellen Immobilienkäufern vom ersten Augenblick einen optimalen Eindruck der Immobilien zu bieten. Das bedeutet auch mehr Zeit für passende Interessente übrig zu haben. Doch dieses ausführliche Exposé in gedruckter und digitaler Form wird erst durch professionelles Home Staging realisiert, das KROß IMMOBILIEN als Service für ihre Immobilienverkäufer anbietet. Ein Home Staging für sowohl leere als auch noch bewohnte Immobilien in Freiburg und in der Region.

Denn mit Home Staging werden Haus, Wohnung und Grundstück vorbereitet, um im besten Licht zu stehen. Kleinere Schäden werden durch Handwerker beseitigt, verlebte Wände neu gestrichen, die Räume wohnlich eingerichtet, damit jeder Interessent gerne darin wohnen möchte. Erst danach werden hochaufgelöste, professionelle Bilder und Videos fürs Immobilienmarketing gemacht. Das ist die ideale Vorbereitung für eine virtuelle Immobilienbesichtigung. Dazu kommt die persönliche Note, die der Immobilienmakler von KROß IMMOBILIEN jedem Kunden entgegenbringt. Daniel Kroß, Inhaber von KROß IMMOBILIEN, sagt:

„Menschlichkeit kombiniert mit Professionalität ist die Basis für Erfolg. Nach diesem Motto betreuen wir jeden Immobilienverkauf sehr individuell und mit Herz. Für Sie als Immobilieneigentümer gehen wir die Extra-Meile, damit der Immobilienverkauf für Sie ein tolles Erlebnis mit dem besten Ergebnis wird. Von Freiburg aus betreuen wir Immobilien gerne auch über weitere Distanzen in der gesamten Schwarzwaldregion, weil wir bestens organisiert sind. Außerdem finden wir, dass jede Immobilie durch Home Staging im besten Licht erstrahlen sollte“.

Immobilien mit Home-Staging-Immobilienmakler aus Freiburg besser verkaufen

Was heißt es also, erfolgreich mit Home Staging zu sein? Was macht den Unterschied aus zu einfachen Bildern der Immobilie, die alle Details beleuchten? Renata Kroß von KROß IMMOBILIEN ist Expertin fürs Home Staging und kennt die Antwort: „Die direkte Übersetzung des Home-Staging-Prinzips lautet Heim-Inszenierung, also das Zuhause auf der Bühne in Szene setzen. Diese In-Szene-Setzung und das ansprechende Gestalten einer Immobilie unterstützt potenzielle Käufer, die Immobilie als ihr zukünftiges Zuhause wahrzunehmen. Home Staging ist für mich wie ein richtig schönes Make-up. Es unterstreicht wirkungsvoll die Vorzüge und bringt das perfekte Strahlen“.

Zum Video – Mit Home Staging Immobilien in Szene setzen: https://youtu.be/1tTEr_J7cXs

Faktisch lässt sich der Erfolg des Immobilienverkaufs ebenso in überzeugenden Zahlen ausdrücken, die mehrere Umfragestudien ermittelten. Da Home Staging das Ziel erreicht, dass sich 81 % Menschen visuell überhaupt erst vorstellen können, in den angebotenen Räumen selbst zu leben, steigen die Zahlen in allen Bereichen. Die Immobilie kann bis zu 50 % schneller als zuvor verkauft werden. Laut einer Studie aus dem Jahr 2015 von den National Association of Realtors steigert sich der Immobilienpreis von 11 bis 20 % und kleinere Mängel am Haus werden ohne Preisminderung akzeptiert. Das sind Zahlen, die das Immobilienmarketing sehen will – und somit jeder Immobilienmakler und Immobilienverkäufer.

3 Tipps für Ihren professionellen Immobilienverkauf

Eine Immobilie schnell verkaufen und gleichzeitig die Immobilie zum besten Preis verkaufen, ist kein Widerspruch. Denn die Lösung findet sich in der Qualität des Immobilienmarketings und der Immobilienbetreuung durch einen versierten Immobilienmakler aus Freiburg. Dieser bringt durch sein hochwertiges Leistungspaket den schnellen Immobilienverkauf mit dem Verkauf der Immobilie zum besten Preis überein. Das Ergebnis dieser Gleichung heißt: Die Immobilie hochwertig verkaufen – eben schnell und dennoch zum besten Immobilienpreis, mit einem umfassenden Rundum-Sorglos-Paket inklusive einem professionellen Home Staging. Denn mit dem Home-Staging-Prinzip finden sich schnell potenzielle Käufer für die Immobilie. Daher drei Tipps für den Weg des eigenen Immobilienverkaufs:

Immobilienbewertung: Für die Immobilienbewertung in Freiburg und Umgebung ist KROß IMMOBILIEN der richtige Ansprechpartner, damit der Immobilienpreis nicht höher oder niedriger veranschlagt wird, als der Immobilienwert tatsächlich ist. Hierbei geht es nicht nur um die Immobilie selbst, ihren Zustand oder die Umgebung, in der sie zu finden ist. Auch Angebot und Nachfrage müssen berücksichtigt werden, weswegen die Immobilienbewertung bestenfalls von einem Immobilienmakler in Freiburg und Umgebung vorgenommen wird, der die aktuelle Lage der Region kennt. Perfekte, vorteilhafte Immobilienpräsentation: Vor allem durch das Home Staging wird die Immobilie ins richtige und beste Licht gerückt. Das heißt aber eben genau nicht, dass Mängel vertuscht werden, sondern dass vorhandene Vorteile hervorgehoben werden. Durch das Home Staging werden kleine Mängel sogar beseitigt und auf den Bildern lässt sich auf den ersten Blick das individuelle Potenzial und der Immobilienwert noch vor einer Immobilienbesichtigung optimal erkennen. Zur Immobilienpräsentation gehören daher die professionelle Immobilienfotografie, ein hochwertiger Druck des Exposés in Papierform und eine einwandfreie, rechtlich korrekte Präsentation der Immobilie in den digitalen Medien, auf Portalen und im Internet per se. Zuverlässiger Kontakt: Wichtig beim Immobilienverkauf ist zum einen, ernsthafte Kaufinteressenten von Schaulustigen im Vorfeld auszusieben, damit keine wertvolle Zeit verloren geht. Zum anderen ist die schnelle Antwort auf gezielte Fragen von ernsthaften Interessenten wichtig, damit sich diese nicht anderweitig umsehen. Ein großzügiges und professionelles Zeitmanagement sollte daher mehrere Monate garantiert sein, sobald die Immobilie auf dem Markt angeboten wird.

Diese drei Punkte sind selbstredend nur die Spitze des Eisbergs. Denn um eine Immobilie hochwertig, schnell und professionell zu verkaufen, bedarf es etliche weitere Details zu beachten, um für die Immobilie den besten Preis zu erhalten. Darunter etwa Kenntnisse über die korrekte Immobilienportalwerbung, die komplettierte, aktuelle Immobilienmappe mit allen wichtigen Dokumenten oder geschickte Verhandlungsgespräche mit Immobilienkäufern.

Kostenlose Immobilienbewertung für Immobilien nutzen

Unverbindlich und kostenlos stellt KROß IMMOBILIEN allen Immobilieneigentümern ein digitales Tool zur Verfügung, um den eigenen Immobilienwert zu schätzen. Mit diesem lässt sich eine Immobilienbewertung in wenigen Minuten vollziehen. Hierfür wird online ein einfach verständliches Formular ausgefüllt, das die wichtigsten Eckdaten der Immobilie enthält, damit das Programm eine Schätzung der Immobilie in Freiburg und Umgebung vornehmen kann. So kann sich jeder Immobilienverkäufer auf das kostenlose Erstgespräch mit seinem Immobilienmakler in Freiburg bestens vorbereiten, damit sich schnell Käufer für die Immobilie finden und sich die Immobilie hochwertig verkaufen lässt.

Service-Orientierung – Home Staging und das Rundum-Sorglos-Paket

Von Anfang an ist die Immobilie bei KROß IMMOBILIEN in guten Händen. Mit diesem Immobilienmakler aus Freiburg hat jeder Immobilienverkäufer nicht nur einen Immobilienmakler an der Hand, sondern einen Immobilien-Partner an seiner Seite, dem der Immobilienverkauf mindestens genauso wichtig ist. So werden Versuch und Irrtum, Zeit und Kosten eingespart, denn der persönliche Ansprechpartner von KROß IMMOBILIEN übernimmt alle Verkaufsaktivitäten mit breiter Fachkenntnis und Spezialwissen. Dieser Freiburger Immobilienmakler begleiten den gesamten Verkaufsprozess. Und wenn es mal knifflig wird, geht der Immobilienmakler auch die Extrameile für seinen Kunden.

Ansprechpartner für Immobilieneigentümer

KROß IMMOBILIEN

Daniel Kroß

Oberer Rieselfeldgraben 3

79111 Freiburg im Breisgau

Telefon: +49-761-40191900

E-Mail: info@kross.immo

Webseite: www.kross.immo

Über KROß IMMOBILIEN

Das Freiburger Maklerbüro startete 2017 mit dem Immobilienverkauf. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum Freiburg spezialisiert. Der Freiburger Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Immobilienangebote auf über zehn verschiedenen Internetplattformen und geht auch neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist sieben Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Daniel Kroß.

