apia systemhaus gmbh tritt Grouplink bei

Neue Tochtergesellschaft in der Grouplink Holding GmbH

Zum 15.12.2023 ist die apia systemhaus gmbh aus Thermalbad Wiesenbad der IT-Mittelstandsgruppe Grouplink Holding GmbH beigetreten. Die apia systemhaus gmbh ist ein IT-Beratungsunternehmen mit über 20 Mitarbeitenden. apia bietet zudem als zertifizierter Partner namhafter Softwarehersteller Lizenzen und technische Leistungen an, von der Planung über die Implementierung bis zum Support über den gesamten Lebenszyklus der Lösungen. Das Kerngeschäft von apia umfasst ERP- (Enterprise-Resource-Planning) sowie IT-Security-Lösungen und ergänzt damit das Leistungsportfolio der Grouplink Holding GmbH in Breite und Tiefe.

„Wir sind seit über 30 Jahren Sales- und damit auch Implementierungspartner der proALPHA GmbH. proALPHA betrachtet sich als „Nummer 3″ der ERP-Hersteller im deutschsprachigen Raum und ist neben dem ERP-Geschäft auch in den Bereichen HR-Lösungen (tisoware, Persis), CAQ-Software (Böhme & Weihs), Controlling (Corporate Planning), Advanced Analysis (InfoZoom, NEMO, Qlik) und weiteren Gebieten tätig“, erläutert Matthias März, Geschäftsführer von apia. „Mit der proALPHA-Software und unseren Leistungen bringen wir unsere Kunden bei der Digitalisierung aller Geschäftsprozesse voran.“ Im Bereich IT-Security liegt der Fokus des Unternehmens auf der Analyse der Netzwerkstrukturen der Kunden. Auf dieser Basis erstellt apia Sicherheitskonzepte, die mittels Lösungen marktführender Anbieter von Sicherheitssoftware umgesetzt werden und den Kunden umfänglich und langfristigen Schutz geben. „Unsere wichtigsten Lösungspartner sind dabei ESET, Sophos (Platinum Partner), Fortra, Checkpoint, Kaspersky sowie GFI Software“, so März.

„Wir freuen uns, dass wir mit der apia systemhaus gmbh so eine tolle Erweiterung unseres Portfolios erreichen und damit unseren Kunden noch besseren Service bieten können“, freut sich Grouplink Holding Geschäftsführer Luigi Argentato.

Grouplink Holding GmbH

Die Grouplink Holding GmbH mit Hauptsitz im Braunschweiger IT-Campus wurde 2021 gegründet. Grouplink bietet schnelle und verlässliche Lösungen in den Kernbereichen IT-Security, Datenschutz und Infrastruktur, sowie die vielfältigen weiteren Lösungen, die die einzelnen Tochterunternehmen in die Holding mitbringen. Die Grouplink besteht aktuell aus drei Tochtergesellschaften: Der Netzlink Informationstechnik GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig, der MEKO-S GmbH aus Bremen und der apia systemhaus gmbh aus Thermalbad Wiesenbad. Ergänzt wird dieses Know-how durch ein Partnernetzwerk aus erfahrenen deutschen IT-Mittelstandshäusern, die das Portfolio der Holding weiter ergänzen. Weitere Informationen unter https://grouplink.de/

