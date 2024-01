Antriebslösung für Großschirme: Einfach und bequem öffnen per Knopfdruck

Wartungsfreies, flexibles Antriebssystem von Ketterer auch für widrige Wetterbedingungen

Rund, rechteckig oder völlig individuell – Großschirme gibt es in den unterschiedlichsten Formen. Die Herausforderung besteht darin, sie einfach und bequem zu bedienen, ohne die Stabilität zu gefährden. Die Lösung bietet Ketterer mit dem elektromotorischen Antriebssystem 3062, das speziell für Großschirme entwickelt wurde. Das System maximiert den Bedienungskomfort und gewährleistet gleichzeitig höchste Sicherheit.

Ob in Cafes, Restaurants, Strandbars oder auch bei Outdoor-Events, Großschirme bieten den optimalen Wetterschutz. Sie schützen nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Regenschauern selbst wenn es mal etwas windiger ist. Möglich ist das dank schwerer und massiver Bauteile, die für hohe Stabilität sorgen. Was auf der einen Seite große Vorteile mit sich bringt, erschwert die Handhabung enorm. Manuelle Lösungen benötigen große Kraftanstrengungen. Mit dem elektrischen Antriebssystem 3062 von Ketterer bleibt Bedienern die mühsame Handarbeit erspart. Die wartungsfreie Antriebseinheit öffnet und schließt Großschirme schnell und sicher per Knopfdruck.

Das elektromotorische Antriebssystem 3062 besteht aus einem Motor mit integrierter Steuerung, einem Hubgetriebe und einer Fernbedienung. Das Herzstück des Systems ist die elektrisch angetriebene Spindeleinheit, die nahtlos in das zentrale Rohrsystem des Großschirms integriert werden kann. Um den stark wechselnden Windlasten standzuhalten, denen Großschirme ausgesetzt sind, ist der Antrieb für hohe Zug- und Druckkräfte ausgelegt. Ob offen oder geschlossen – die Selbsthemmung des Antriebs fixiert den Schirm zuverlässig in seiner Position.

Im Fall der Fälle, beispielsweise bei einem Stromausfall, kann der Schirm auch mit einer Nothandkurbel einfach und sicher geschlossen werden Die Handkurbel für die manuelle Notbetätigung ist ebenso wie eine 1-Kanal-Fernbedienung im Set enthalten.

Das funktionelle Antriebssystem 3062 kann auf Kundenwunsch problemlos auch an größere Mastrohrdurchmesser (min. 53 mm / max. 73 mm) angepasst werden. Damit bietet Ketterer eine sichere und komfortable Lösung für die unterschiedlichsten Großschirme – exakt zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse.

Wer mehr über das Antriebssystem für Großschirme von Ketterer erfahren will, findet hier weitere Infos: https://www.ketterer.de/produkte/detailansicht/antriebssystem-fuer-grossschirme-3062/

Hautnah präsentiert Ketterer das Antriebssystem vom 19. bis 23. Februar 2024 auf der R+T, der Weltleitmesse für Rollladen, Tore und Sonnenschutz in Stuttgart: Halle 5, Stand 5C92.

Antriebe von Ketterer bewegen Gebäudekomponenten, Industrieanlagen, ergonomische Möbel und Carelösungen auf der ganzen Welt. Manuell oder elektromotorisch. Hier gehört das familiengeführte Unternehmen zu den weltweiten Marktführern. Den Grundstein dafür legte Benedikt Ketterer im Jahr 1832 mit der Gründung seiner Schwarzwälder Uhrmacherwerkstatt. Damals wie heute gehören Innovationskraft, Qualitätsdenken, Präzision und Mut zur Neuorientierung zur Unternehmensphilosophie. Ketterer bleibt nach wie vor dem Standort Schwarzwald treu – in Furtwangen arbeiten heute rund 200 Mitarbeiter.

Seit 2015 fokussiert sich Ketterer auf vier Marktsegmente:

– Ergonomie Professional bringt höhenverstellbare Arbeitsplätze ins Büro, in die Werkstatt, ins Labor, Schule und mehr.

– Ergonomie Home & Care bietet innovative Antriebslösungen für Wohn- und Küchenmöbel sowie für Anwendungen im Kranken-, Pflege-, Reha- und Behindertenbereich.

– Building Drives beschattet Gebäude und Plätze, bietet Antriebe für Fenster, Türen, Tore und bewegliche Trennwände an.

– Industrial Drives versorgt die Lager- und Transportlogistik sowie den Anlagen- und Maschinenbau mit passenden Antrieben.

Auf Basis der bewährten und vielfach eingesetzten Standardkomponenten entwickeln und produzieren die Spezialisten von Ketterer kundenspezifische, auf die Anwendung abgestimmte Antriebslösungen.

