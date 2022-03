Annett Louisan enthüllt ihre Version des Ku”damm 56-Hits “Wenn Du Dich auflöst”

Nachdem kürzlich aufgrund der großen Nachfrage die Laufzeit des Ku”damm 56-Musicals bis Ende September verlängert wurde, wartet das Kreativ-Duo Peter Plate und Ulf Leo Sommer nun mit einer neuen Überraschung auf: Mit der Deluxe Edition des “Ku”damm 56”-Soundtracks präsentieren sie sprichwörtlich eine musikalische Wundertüte: Namhafte Stars interpretieren ihren Ku”damm Lieblingssong völlig neu. Den Auftakt macht Annett Louisan mit “Wenn Du Dich auflöst”.

Sie ist die bekannteste Stimme des deutschen Chansons und darüber hinaus eine der erfolgreichsten Singer- / Songwriterinnen Deutschlands. Nun ist sie auch bekennender Fan des Ku”damm 56-Musicals, das im November letzten Jahres Weltpremiere in Berlin feierte und dessen Laufzeit erst kürzlich aufgrund der großen Nachfrage bis Ende September verlängert wurde. Annett Louisan war am Premierenabend im Stage Theater des Westens vor Ort und nach der Vorstellung tief beeindruckt:

Annett Louisan: “Ich habe den Song nach der Vorstellung einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen – und auch nicht aus dem Herzen, weil er mich persönlich so berührt hat.”

Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind begeistert von der neuen Version und noch mehr von einer zunächst fixen Idee, die sie aber schnell in die Tat umsetzen: “Als Annett Louisan nach der Premiere von Ku”damm 56 mit der Idee auf uns zu kam, “Wenn du dich auflöst” zu singen, waren wir sofort begeistert. Sofort fragten wir uns, wie es wohl wäre, wenn noch weitere Künstler unsere Songs in ihrem eigenen Stil interpretieren würden. Das Ergebnis hört ihr bald selbst auf unserem “Ku”damm 56 goes Mixtape”. Wir verlegen Ostern auf jetzt und jede Woche – manchmal gibt es auch erst jede zweite eine neue Überraschung.”

Heute erscheint jedoch erst einmal die Annett Louisan-Version eines der absoluten musikalischen Highlights des neuen Berlin-Musicals – “Wenn Du Dich auflöst” (VÖ: 11.03.22). In der Bühnen-Show von Hauptdarstellerin Sandra Leitner gesungen, gelingt es Annett Louisan mit der für die Künstlerin typischen Art, dem Song neben einer deutlich spürbaren Eleganz und Verletzlichkeit auch die Willenskraft und Stärke einzuhauchen, die auch für die Musical-Figur Monika charakteristisch ist.

“Wenn Du Dich auflöst” ist der erste Song und damit Auftakt für eine ganze Reihe weiterer prominenter Interpretationen der großartigen Ku”damm 56 – Songs, die im Juni dieses Jahres unter dem Titel “Ku”damm 56 – Das Musical (Deluxe Edition)” veröffentlicht werden.

Weitere Infos unter www.stage-entertainment.de

Bildquelle: (c) 2022 BMG