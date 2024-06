Anna Rona – Kunst, die aus der Natur wächst und die Seele berührt

Körbecke, Juni 2024 – Die Künstlerin Anna Rona stellt ihre beeindruckenden Werke der Öffentlichkeit vor. Anna Rona, bekannt für ihre Ölbilder, Aquarelle und Holzmalereien, schafft einzigartige Kunstwerke auf traditionelle Weise, ohne moderne Einflüsse. Ihre Arbeiten sind tief mit der Natur verbunden und spiegeln ihre Liebe zu Farben und Ornamenten wider.

Anna Rona verfolgt das Ziel, durch ihre Kunst neue Kunden zu gewinnen, um ihre Werke zu verkaufen und davon leben zu können. Ihre Expertise in der Malerei zeigt sich in den detailreichen und farbenfrohen Bildern, die oft Ornamente darstellen, die wie Efeu wachsen. Besonders häufig malt sie Drachen und Katzen, die bei ihren Kunden großen Anklang finden. Obwohl sie auch Auftragsarbeiten annimmt, fällt es ihr leichter, nach ihren eigenen Vorstellungen zu malen.

Eines ihrer bekanntesten Werke, „Vollmondnacht“, entstand in einem alltäglichen Moment beim Salat Zubereiten in der Küche. Viele ihrer Ideen kommen ihr bei ganz normalen Tätigkeiten wie Spazierengehen oder Einkaufen. So entstand auch die Idee zu einem ihrer Katzenbilder durch eine befreundete Katze.

Anna Rona spricht mit ihrer Kunst ein breites Publikum an. Junge Menschen mit weniger finanziellen Mitteln bevorzugen oft ihre Aquarelle, da diese erschwinglicher sind, während ältere und liquide Kunden den wahren Wert und die Schönheit ihrer Arbeiten erkennen und schätzen. Ihre Werke sind für Menschen jeden Alters geeignet und bieten für jeden Kunstliebhaber das passende Stück.

Anna Rona ist eine Malerin und Künstlerin, die tief mit der Natur verbunden ist. Ihre Kunstwerke, die auf traditionelle Weise geschaffen werden, sind bekannt für ihre Lebendigkeit und Farbvielfalt. Mit ihrer Liebe zu Ornamenten und Naturthemen schafft sie Kunstwerke, die die Seele berühren und zum Träumen anregen.

