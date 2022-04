Anna Geiger: Kunst im Business und für zu Hause sorgt für das gewisse Etwas

Neue Eleganz und ein besonderes Flair in Räume bringen – das können die Bilder von Anna Geiger. Durch ihre Kunst werden Räume aufgewertet und zum echten Blickfang. Der Wohlfühleffekt darf nicht nur zu Hause, sondern auch in Geschäftsräumen nicht unterschätzt werden. Kunst wirkt direkt auf den Menschen, ob bewusst oder unbewusst.

Anna Geiger ist Künstlerin, Visionärin und Avantgardistin und malt aus Liebe und Leidenschaft zur Kunst. Sinnliche Farbverläufe, die geheimnisvolle und mystische Welten und Landschaften darstellen, prägen den Ausdruck ihrer Bilder.

Positive Energie durch Kunst von Anna Geiger für jeden Raum

Die Zeiten haben sich verändert, genau wie die Kunst. Doch zu welchem Menschen und in welches Unternehmen passt welches Bild? Anna Geiger geht hier einen besonderen Weg. Nach Absprache kommt Anna Geiger mit ihrer Kunst direkt in die Räume ihrer Kunden und wählt das optimale Bild für den jeweiligen Raum aus – vorwiegend in Bayern, Baden-Württemberg und südliches Hessen. Die Farben und die Größe des jeweiligen Bildes spielen hier eine große Rolle. Zudem findet sich auf ihrer Website www.atelierannageiger.de eine große Auswahl ihrer Werke.

Kunst macht einen Raum lebendig und bringt je nach Nutzung die passende Energie hinein. Anna Geigers Bilder entstehen intuitiv. Die dabei entstehenden Farbverläufe sprechen die Kreativität und Inspiration des Betrachters an, was im Business sehr wichtig ist. Anna Geigers Bilder stellen einen Kontrast zum Alltag her und fügen sich gleichzeitig harmonisch in Räume ein. Kunst ist etwas für den Geist und für die Seele und gibt gerade in herausfordernden Zeiten das Gefühl von Beständigkeit und Wahrhaftigkeit.

Anna Geiger malt ihre Bilder auch auf Bestellung und kann so auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden mit viel Empathie eingehen. Themen wie Mystik, Universum und Unterwasserwelten sind zeitlos und geben den Bildern von Anna Geiger das gewisse Etwas.

Über die Künstlerin Anna Geiger

Anna Geiger hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist bekannt aus “Radio Antenne Bayern”. Ihre Kunst können Sie hier mit einem Klick bewundern www.atelierannageiger.de

Sie absolvierte ihren Bachelor of Arts im Automobil Design an der Hochschule Reutlingen und wechselte anschließend an das Royal College of Art in London. Ihre berufliche Karriere begann bei drei namhaften Automobilherstellern in Tokyo, Südfrankreich, Kalifornien und München. Zuletzt war sie als Managerin für Farben und Materialien in Spanien tätig. Die Erfahrungen und ihr geschultes Auge für Farben und Materialien fließen heute in ihre Kunst ein.

Eine Auswahl ihrer Bilder finden Sie ebenso auf Instagram https://www.instagram.com/annageigerkunst/

