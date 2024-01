ALVARA | Digital Solutions-Lösung ICC unterstützt die Transgourmet-Gruppe mit Tracking- und Auswertungsfunktionen

Leipzig, 15.01.2024. ALVARA | Digital Solutions bietet mit Interactive Cash Control (ICC) seit über 17 Jahren eine Software an, die zu einer der führenden und etablierten Branchenlösungen für die Steuerung des Bargeldkreislaufs zwischen Handels-, Finanz- und Wertdienstleisterunternehmen zählt. Die Besonderheit: Der modulare ICC-Aufbau lässt individuell zugeschnittene Lösungen für Kunden zu. So stellt der Softwareanbieter für Track-&-Trace- und POS-Softwarelösungen auch für die Transgourmet-Gruppe mit über 30.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern eine passende Anwendung bereit.

Die Stärke der Transgourmet-Gruppe kommt von innen. Effiziente Prozesse und modernste Technologien sind schon längst eine Selbstverständlichkeit. Mit ICC von ALVARA | Digital Solutions hat die Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG ein Tool entdeckt, das durch Automatisierung zu schlanken Abläufen im Backoffice verhilft und dabei unterstützt, weiterzuwachsen.

Zwei ICC-Funktionen stechen dabei für die Transgourmet-Gruppe besonders hervor: das Tracking und die Datenauswertungen. Tracking-Informationen der eingesetzten Wertdienstleisterunternehmen lassen sich mit der Plattform für die Bargeldsteuerung per Klick abrufen. „Fragen nach dem Abholzeitpunkt, der Zählung oder Einzahlung der Safebags durch die Wertdienstleister lassen sich mit der ALVARA-Lösung schnell beantworten. Im System sind alle nötigen Informationen erhalten, um dem Unternehmen den Arbeitsalltag zu erleichtern. Auch die digitale Übergabequittung und der Eingang im Cash Center zählen hierzu. Daneben setzt die Organisation auf die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten der gesammelten Daten. Zähldifferenzen, nicht abgeholte Safebags oder Wechselgeldbestellungen sind nur drei Beispiele, die Überblick verschaffen.

Ein weiterer Vorteil der Lösung: Die Zählinformationen und Einzahlungen bei der Bundesbank lassen sich im SAP-System buchen. „Die landerübergreifende SAP-Integration bei der Transgourmet-Gruppe bietet individuelle Anpassungsmöglichkeiten der Datenschnittstelle und ermöglicht zugleich ein Maximum an Automatisierung, um Abläufe effizient zu gestalten.“, sagt Steven Schwarznau, Geschäftsführer der ALVARA | Digital Solutions. Mit dem Einsatz von ICC hat sich der Spezialist für den Belieferungs- und Abholgroßhandel aber nicht nur digitale Prozesse und Effizienzgewinn ins Unternehmen geholt. „Unsere Softwarelösungen setzen auf verschiedenen Ebenen an und dienen stets einem höheren Ziel: mehr Transparenz für die Nutzerinnen und Nutzer“, erklärt Steven Schwarznau. Heute weiß die Transgourmet-Gruppe genau, wo sich Safebags gerade befinden und sie kann beispielsweise Differenzen mithilfe der Anwendung besser nachvollziehen.

Für beide Seiten ist schon jetzt klar: Auch in Zukunft sollen weitere Optimierungsmöglichkeiten gemeinsam identifiziert und umgesetzt werden. Schritt für Schritt, um Automatisierung, Sicherheit, Effizienz und Transparenz in den Unternehmensprozessen weiter zu stärken.

Weitere Informationen:

https://www.digital.alvara.eu/de/

https://www.digital.alvara.eu/de/interactive-cash-control/

Über ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten, ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail-, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

