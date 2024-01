Batman-Park im Alstertal-Einkaufszentrum

Eine lebensgroße Batman-Figur. Spannende Spin Master Hindernis-Rennen. Aufregende Virtual Reality-Abenteuer. Vom 15. bis 24. Februar 2024 ist die Superhelden-Welt ‚Batman – Heroes in Training’ im Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg zu Gast. Täglich können kleine wie große Comic-Fans zwischen 10 und 18 Uhr die vielfältige Mitmach-Ausstellung kostenfrei besuchen.

In der Superhelden-Landschaft im Erdgeschoss der Poppenbütteler Shopping Mall ist alles interaktiv. Besucherrinnen und Besucher können durch eine Virtual Reality Brille bei der Batman™ Arkham VR Experience durch Batmans Augen sehen, an verschiedenen Stationen ihre eigenen Super-Kräfte ausprobieren oder sogar selbst eine Comic-Figur kreieren. Ein Movie Point zieht Zuschauer gebannt in die Filmwelt des legendären Batman hinein. Überall Actionfiguren, Computer Games und Geschicklichkeitsspiele, die gleichermaßen faszinieren wie begeistern.

„Einmal neben Batman stehen, ein gemeinsames Foto machen und selbst die Bösewichte jagen – wir machen diese Träume wahr,“ verspricht Ludmila Brendel, Center-Managerin des Alstertal-Einkaufszentrum Hamburg. „Gotham City kann man im Februar direkt bei uns im AEZ erleben.“ Zahlreiche Gewinnspiele runden das Erlebnis-Event schließlich ab. Anmeldungen sind nicht erforderlich.

Für weitere Informationen, Akkreditierungs- und Interview-Wünsche sowie honorarfreie Fotos wenden Sie sich gern an:

SOCIETY RELATIONS & Communications:

Frau Brita Segger

Telefon: 040 – 648 38 777

Email: office@society-relations.de

Das Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) zählt mit über 240 Geschäften und einer Verkaufsfläche von 59.000 m² zu den größten Einkaufszentren Norddeutschlands. Der vielfältige Branchenmix aus international bekannten Modehäusern und Boutiquen, einer Frische-Markthalle, zahlreichen Lebensmittelanbietern, vielfältiger Gastronomie und vielem mehr machen den Besuch im AEZ zu einem Einkaufserlebnis. Der ausgezeichnete Service, die gute Erreichbarkeit mit S-Bahn- und Bus-Verbindungen und über 3.000 Parkplätze sorgen zudem für einen kundenfreundlichen Shopping-Spaß der Extraklasse.

www.alstertal-einkaufszentrum.de

Alstertal Einkaufs-Zentrum (AEZ)

Heegbarg 31

22391 Hamburg

Stores & Dienstleistungen: Mo – Sa 9:30 bis 20:00 Uhr,

Frische-Markthalle: Mo – Fr ab 8:30 Uhr, Sa ab 8:00 Uhr