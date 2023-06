Alltagsbegleiter nach §45a SGB XI

Ein neuer Lehrgang der HELP Akademie ab Herbst 2023!

Angebote zur Unterstützung im Alltag tragen dazu bei, Pflegepersonen zu entlasten und helfen Pflegebedürftigen, möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte aufrechtzuerhalten und ihren Alltag weiterhin möglichst selbständig bewältigen zu können.

Alltagsbegleiter übernehmen stundenweise die Beschäftigung oder Begleitung von pflegebedürftigen Menschen in deren Häuslichkeit und können ihre Tätigkeit mit den Pflegekassen abrechnen. Dabei arbeiten Sie meist mit älteren Menschen oder Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen zusammen und helfen ihnen, die Aufgaben des Alltags zu meistern.

Alltagsbegleiter, auch Betreuungskräfte nach § 45 a SGB XI, übernehmen keine pflegerischen Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Verabreichung von Medikamenten oder Unterstützung bei der Körperhygiene, sondern helfen den Bedürftigen lediglich bei einfachen Alltagsaufgaben wie Kochen, Wohnungs- und Wäschepflege, oder leisten Gesellschaft.

Zu den Aufgaben gehören zum Beispiel die Begleitung bei Spaziergängen, Unterstützung beim Einkaufen, hauswirtschaftliche Unterstützung, Arbeiten im Garten oder Fahrdienste zu Terminen.

Auch die einfache Beschäftigung der Klienten gehört zum Aufgabengebiet. Sei es gemeinsam Malen, musizieren, ein Spiele spielen, oder Kaffee trinken. Das Betreuungsangebot ist von den jeweiligen Fähigkeiten und Interessen der Bedürftigen abhängig.

Ab Herbst 2023 bietet die HELP Akademie auf Grund der großen Nachfrage auch diesen interessanten kompakten Lehrgang, so wie in der Richtlinie gefordert, über 40 Stunden als ZOOM Webinar, also Online, an. Die perfekte Grundlage um Menschen zu unterstützen und dabei die eigene Erfüllung zu finden.

Wir werden den Lehrgang auf unserer Homepage demnächst ankündigen.

Bei Fragen dazu rufen Sie uns direkt an. T: 089 215459-20. Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

