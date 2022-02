aLEO übernimmt die Qualitätsmarke Dikdik.

Exklusiver Verkauf über aleo-pferdesport.de

Mehr Sicherheit für Pferd und Reiter – mit patentierten Führ- und Anbindestricken.

aLEO erweitert das Portfolio: Das Unternehmen übernimmt die Marke Dikdik und vertreibt die patentierten Führ- und Anbindestricke ab sofort über seinen Online-Shop. Die Dikdik Sicherheitsstricke bestehen aus PPM-Seil, sind enorm widerstandsfähig und in den Längen 2m, 3m sowie in zahlreichen Farben erhältlich. aLEO liefert sie mit integrierter Sollbruchstelle, einer Ersatz-Sollbruchstelle und inkl. Wechsel-Anleitung.

Mehr unter: aleo-pferdesport.de

Patentierte Sicherheit.

“Karabiner aus Zinkdruckguss zersplittern oft bei Überbelastung und werden so zu echten Gefahrenquellen. Im Gegensatz dazu gibt bei Dikdik ein Gummi-Element nach, bevor Halfter oder Strick kaputt gehen oder Pferd und Reiter dadurch sogar verletzt werden können. Die Schnappschäkel – bei Dikdik aus rostfreiem Edelstahl – biegen sich unter Krafteinwirkung lediglich auf”, erklärt aLEO-Gründerin Leona Oestreich den Dikdik-Sicherheitsvorteil. Sollte das Pferd auf den losen Strick treten, ist die Technologie soweit durchdacht, dass dann das Gummi-Element reißt und der Karabiner am Halfter verbleibt. Der Austausch der Gummi-Sollbruchstelle erfolgt einfach mit Inbus-Schlüssel – und ist schnell erledigt. Für sicheren Halt und angenehmeres Handling sind alle Dikdik Stricke an den Enden verdickt. Darüber hinaus nimmt das Paracord-Seil kein Wasser auf und ist somit enorm wetterbeständig. Die OEKO-TEX® Zertifizierung unterstreicht, dass Dikdik ungiftig für Mensch und Tier ist.

Erweiterte Markenvielfalt.

Mit umfangreicher Markenvielfalt und professioneller Beratung steht aLEO seinen Kunden zur Seite. Im Fokus stehen Freude am Pferdesport, das sichere Gefühl im Umgang mit Pferden und Ponys. “Dikdik ist DIE innovative Marke für Sicherheitsführstricke. Insofern freuen wir uns, unseren Kunden Dikdik unter dem Motto “Have fun. Be safe!” als exklusive Qualitätsmarke anbieten zu können”, freut sich Leona Oestreich. Sämtliche Dikdik-Produkte sind ab sofort im aLEO Online-Shop erhältlich.

“Have fun. Be safe!” – dieser Satz ist für aLEO Pferdesport Anspruch und Leistungsversprechen zugleich. In wenigen Worten beschreibt er das, was den Unternehmensgründern wichtig ist: Die Freude am Pferdesport, das gute und sichere Gefühl im Umgang mit Pferden und Ponys sowie die Ambition, die Mensch-Tier-Beziehung kontinuierlich nach vorn zu entwickeln.

