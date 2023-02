Akeneo ernennt ehemaligen Amazon-Vice-President Tim Kohn zum Technologie- und Produktberater

Mit seiner Expertise in der Skalierung wachstumsintensiver Systeme will Kohn Synergieeffekte erschließen und dadurch die Weiterentwicklung der Product Cloud vorantreiben.

Düsseldorf – 10. Februar 2023 – Akeneo, die Product Experience Company, ernennt den ehemaligen Amazon Technology and Product Vice President, Tim Kohn, zum Technology and Product Advisor. Kohn fungiert dabei als Mentor des Engineering-Teams und trägt damit maßgeblich zur Weiterentwicklung der Akeneo Product Cloud bei.

Kohn wird seine umfangreichen Erfahrungen, die er während seiner Tätigkeit bei Amazon gesammelt hat, nutzen, um innovative Produkt- und Technologiestrategien zu entwickeln. Darauf wird er auch bei der Schulung von Teamleitern zurückgreifen, die mit der Markteinführung der Akeneo- Produktdatenplattform (PDP) betraut werden. Die PDP von Akeneo besteht aus einem dynamischen Master-Produktkatalog und einer leistungsstarken Performance-Analyse. Marken profitierten dabei von einem dynamischen Brand Engagement, dass sich durch die PDP konsequent weiter steigern lässt.

„Tim ist ein exzellenter Technologie- und Produktentwickler. Wir freuen uns sehr, dass er gerade jetzt zu Akeneo stößt und dass das Unternehmen von einem Branchenveteranen seines Kalibers profitieren kann“, sagt Nicolas Dupont, Mitgründer und CPO von Akeneo. „Tims Expertise in der Skalierung schnell wachsender Softwarelösungen verleiht unserem innovationsgetriebenen Team insbesondere bei der Product-Cloud-Weiterentwicklung einen entscheidenden Schub. Dadurch gewinnt unser Entwicklungsprozess an Effektivität.“

Kohn heuerte 1997 als einer der ersten 20 Softwareentwickler bei Amazon an. Er war maßgeblich an der Expansion des Unternehmens beteiligt. Zuletzt war Kohn als Vice President of Video Experience Technology bei Prime Video tätig. Davor verwaltete er als Vice President of Networking and Amazon Web Services das gesamte Amazon-Netzwerk. Davor verantwortete er bei Amazon.com die Prüfung von Produktdaten und die Entwicklung von algorithmischen Verfahren zur Verbesserung der Datenqualität.

„Die Hybridisierung des Handels setzt sich mit hoher Geschwindigkeit fort. Marken sehen sich vor diesem Hintergrund dazu gezwungen, in allen Phasen der Customer Journey zu wachsen. Daher freue ich mich darauf, die steigende Nachfrage nach Akeneos erstklassiger Produktdaten- und Performance- Analyse-Software zu unterstützen. Denn wie die Akeneo Product Cloud Kunden- und Produkterlebnisse auf allen Kanälen der Customer Journey aktiviert, um hohe Conversions zu gewährleisten und damit den Umsatz steigern, das beeindruckt mich sehr“, sagte Kohn nach seiner Ernennung.

Über Akeneo

Akeneo bietet eine komplette und kompatible SaaS-basierte Lösung für die Verwaltung, Orchestrierung, Aktivierung und Optimierung des gesamten Produktdatensatzes. Somit lassen sich überzeugende und konsistente Produkterlebnisse über alle eigenen und fremden Kanäle und Vermarktungswege hinweg schaffen. Mit einer offenen Plattform, dem führenden PIM für das Produktdaten- und Asset-Management, den Add-Ons, Konnektoren und dem Akeneo App Store ermöglicht Akeneo Product Cloud Handelsunternehmen, erstklassige Produkterlebnisse zu liefern, die Wachstum fördern.

Globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Kneipp, KaDeWe, bergfreunde.de oder Liqui Moly vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und zu individualisieren. Mit der Akeneo Product Cloud können Marken und Einzelhändler Produkterlebnisse über alle Kanäle hinweg aktivieren und somit die Customer Experience verbessern, den Umsatz steigern, die Markteinführungszeit verkürzen, global agieren sowie die Produktivität ihrer Teams steigern.

Weitere Informationen unter akeneo.com.

