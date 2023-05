Air Dolomiti fliegt erstmals von München nach Jersey

Düsseldorf/München – Air Dolomiti, die italienische Fluggesellschaft der Lufthansa Group, bietet eine neue Destination ab ihrem Drehkreuz München an. Ab dem 27. Mai 2023 wird eine wöchentliche Frequenz die bayerische Metropole mit der Kanalinsel Jersey verbinden.

Jersey liegt rund 25 Kilometer vor der Küste der Normandie im Golf von St. Malo und ist mit einer Fläche von knapp 120 km² und rund 103.000 Einwohnern die größte der fünf Kanalinseln. Dank des Golfstroms herrscht ein mildes Klima mit mehr Sonnenstunden als auf jeder anderen Insel des britischen Archipels. Außerdem besticht Jersey durch eine außergewöhnliche Kombination aus britischem Stil und französischer Lebensart. Urlauber dürfen sich auf mehr als 30 Strände, imposante Steilküsten sowie 800 km Wanderwege freuen.

Die neue Verbindung von Air Dolomiti wird jeweils samstags mit einer 122-sitzigen Embraer 195 durchgeführt. Der Start in München (EN 8350) erfolgt um 11:50 Uhr, Ankunft auf Jersey ist um 12:50 Uhr (Flugdauer ca. 2 Stunden). Der Rückflug (EN 8351) verlässt Jersey um 13:30 Uhr und erreicht München um 16:15 Uhr (Flugdauer 1 h 45 m).

Die neue Verbindung wird in das Miles & More Programm der Lufthansa aufgenommen, so dass Vielflieger von den zahlreichen Vorteilen des Prämienprogramms profitieren können.

„Ich freue mich sehr über diese neue Verbindung, die einen einfachen Zugang zur spektakulären Insel Jersey ermöglicht. Mit dieser neuen Strecke erweitern wir unser Angebot an Reisezielen und bieten unseren Fluggästen die Möglichkeit, immer wieder neue spannende Ziele zu entdecken“, kommentiert Paolo Sgaramella, CCO von Air Dolomiti.

Weitere Informationen zu den Flügen finden sich unter www.airdolomiti.eu oder telefonisch im Service Center unter +39 0452886140 sowie auf den Social Media Seiten des Unternehmens.

Weitere Informationen zu Jersey gibt es bei

Visit Jersey

c/o TravelMarketing Romberg

Factory Campus

Erkrather Straße 401

D-40231 Düsseldorf

Tel. +49 (0) 211 – 86 84 25 83

jersey@travelmarketing.de

www.jersey.com