Glamox CREP-Serie: Sanierungsleuchten für hohe Ansprüche

Mit den Leuchten der Glamox CREP-Serie lassen sich bestehende Beleuchtungsanlagen unkompliziert und nachhaltig sanieren

Hildesheim, 23. Mai 2023 – Veraltete Beleuchtungsanlagen verbrauchen unnötig viel Strom und verursachen häufig hohe Wartungskosten. Eine Sanierung der Beleuchtung senkt den Energieverbrauch und die Unterhaltskosten. Auch die Lichtqualität wird verbessert, was sich positiv auf das Wohlbefinden, die Sicherheit und die Leistung der Mitarbeitenden auswirkt. Die Glamox CREP-Serie wurde speziell für den Einsatz in Sanierungsprojekten entwickelt. Sanierungsbedürftige Beleuchtungsanlagen in Bandraster-, T-Schienen- oder Gipskartondecken lassen sich mit den Leuchten der CREP-Serie unkompliziert erneuern. Alte T5/T8-Leuchten werden dabei durch energiesparende LED-Leuchten ersetzt. Die moderne Lichttechnik garantiert einen zuverlässigen, komfortablen Betrieb.

Mehr als 80 % aller bestehenden Beleuchtungsanlagen in Büros, Bildungseinrichtungen, Gebäuden des Gesundheitswesens sowie Industrieanlagen sind auch heute noch mit Leuchtstoff- oder Hochdrucklampen ausgestattet. Durch den Umstieg auf energieeffiziente LED-Leuchten lassen sich bis zu 50 % der Energiekosten einsparen. Kommen ein intelligentes Lichtmanagementsystem und eine professionelle Lichtplanung hinzu, sind es sogar bis zu 80 %. Eine Sanierung lohnt sich also – sowohl aus kosten-, also auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Mit Hilfe von speziell für diesen Zweck konzipierten Leuchten, lassen sich die Kosten einer Sanierung geringhalten. Die getätigten Investitionen amortisieren sich innerhalb kurzer Zeit durch die Einsparung von Energiekosten.

Glamox CREP: Vielseitige Leuchte für unterschiedlichste Sanierungsprojekte

Die CREP-Serie wurde speziell für den Austausch von veralteten Beleuchtungsanlagen in Bandraster-, T-Schienen- und Gipskartondecken entwickelt. Durch die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Varianten können alte T5 / T8-Leuchten zeit- und kosteneffizient durch moderne LED-Leuchten getauscht werden. Auch die oft eingesetzte, aber mittlerweile veraltete Glamox DLT-RT 184/312, kann nahtlos durch eine CREP-Leuchte ausgewechselt werden.

Die moderne Lichttechnik der CREP-Serie bietet ein hochwertiges, nahezu blendfreies Licht. Mit 2400 bis 7000 Lumen out, einer Farbtemperatur von 4000 K und einem Farbwiedergabeindex von Ra 80 eignet sich die Leuchte hervorragend für Büros und andere Innenräume, in denen Produktivität gefragt ist. Alle Leuchten sind dimmbar und stehen in verschiedenen Sensorvarianten zur Verfügung. Mit ihnen lassen sich die Leuchten in unterschiedlichste Lichtmanagementsysteme einbinden.

Technische Details und Verfügbarkeit

Die IP20-zertifizierten Leuchten der CREP-Serie sind ab sofort in verschiedenen Montageausführungen erhältlich. Je nach Wunsch und Einsatzbereich kann zwischen einer mikroprismatischen Abdeckung und einem symmetrischen Cluster aus schwarzen, weißen oder hochglänzenden modernen Zell-Optiken gewählt werden. Weitere Informationen zu Formaten, Einsatzmöglichkeiten, Zubehör und technischen Daten sind unter folgendem Link erhältlich:

https://www.glamox.com/de/pbs/suchfunktion/?query=crep&activeTab=0

Glamox GmbH

Die Glamox GmbH ist ein führender Anbieter von Lichtlösungen für den professionellen, landbasierten Beleuchtungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir bieten ein komplettes Produktsortiment an für Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und industrielle Bauten, Einzelhandel, Hotels sowie Restaurants.

Die Glamox GmbH ist Teil der Glamox Gruppe, einem norwegischen Industriekonzern, der professionelle Beleuchtungslösungen für den globalen Markt entwickelt, produziert und vertreibt. Die Glamox Gruppe beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter mit Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Asien und Amerika. Der Jahresumsatz 2022 betrug 343 MEUR. Unsere Lösungen werden über eine Reihe von Qualitätsmarken für Beleuchtung angeboten, darunter Glamox, Aqua Signal, Luxo, Norselight, LINKSrechts, Küttel, Luxonic, ES-SYSTEM, LiteIP, Luminell und Wasco. Das Ziel der Glamox Gruppe ist es, nachhaltige Beleuchtungslösungen anzubieten, die die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Menschen verbessern. www.glamox.de

