AGT Professional Bremsflüssigkeits-Tester

Auf Nummer sicher gehen und die Bremsflüssigkeit selbst prüfen

– LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen der Messergebnisse

– Li-Po-Akku mit 600 mAh für bis zu 20 Stunden Laufzeit

– Geeignet für Bremsflüssigkeiten DOT3, DOT4 und DOT5.1

– Zeigt Wassergehalt in Prozent und alarmiert, wenn Bremsflüssigkeit benötigt wird

– Lock-Funktion zum Speichern des aktuellen Messwerts

– Wasserdichter Sensor: IP67

Die Sicherheit der Bremsen im Blick behalten: Enthält die Bremsflüssigkeit zu viel Wasser, wird der

Bremsdruck nicht mehr richtig übertragen und die Bremsen versagen. Dank des Bremsflüssigkeits-Testers

von AGT Professional überprüft man jetzt jederzeit selbst den Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit. Zudem

warnt ein Alarmton, wenn man neue Bremsflüssigkeit benötigt. So handelt man rechtzeitig und ist stets

sicher unterwegs.

Kinderleichte Anwendung: Taucht man den Sensor des Testers einfach in die Bremsflüssigkeit, schon misst

man den Wassergehalt und erhält den Prozentwert auf dem übersichtlichen LCD-Display. Der Wert lässt sich

per Lock-Funktion speichern, um ihn bei der nächsten Messung sofort zur Hand zu haben.

Praktische Taschenlampen-Funktion: Der Bremsflüssigkeits-Tester verfügt über eine integrierte LED-Lampe.

Ideal, wenn z.B. die Beleuchtung in der Garage nicht optimal ist und man sich im Motorraum orientieren

muss.

– Monochromes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zum einfachen Ablesen der

Messergebnisse: 34 x 22 cm

– Zeigt Wassergehalt der Bremsflüssigkeit in Prozent

– Speichert auf Wunsch den aktuellen Messwert per Lock-Funktion

– Alarmton, wenn neue Bremsflüssigkeit benötigt wird

– Praktische LED-Lampe integriert

– Eingebaute Sicherung und Überstromschutz

– Betriebstemperatur: -20 – 30 °C

– Lädt per 2-A-Netzteil ca. 2 Stunden und per 1-A-Netzteil ca. 4 – 5 Stunden

– Stromversorgung: Li-Po-Akku mit 600 mAh für bis zu 20 Stunden Laufzeit bei ausgeschalteter Lampe

und bis zu 10 Stunden bei eingeschalteter Lampe

– Maße: 160 x 65 x 55 mm, Gewicht: 135 g

– Bremsflüssigkeits-Tester inklusive Ladekabel USB-A auf USB-C sowie deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407090

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3285-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3285-4321.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/EizDcTkmQxixYkc

