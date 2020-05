AGT Digitales pH-Wert-Testgerät mit ATC-Funktion

Den pH-Wert von Pool, Teich, Aquarium überprüfen

– Ideal für Pool, Gartenteich, Aquarium, Trinkwasser, Lebensmittel u.v.m.

– Mit Kalibrierlösung zum automatischen Kalibrieren

– ATC-Funktion: automatische Temperaturkompensation bei 0 bis 50 °C

– Für pH 0 – 14, misst auf 0,01 genau

Die Wasserqualität auf Knopfdruck überprüfen: Der pH-Wert von Schwimmbad, Whirlpool, Gartenteich, Aquarium oder auch von Trinkwasser, Lebensmitteln u.v.m. lässt sich schnell und einfach messen.

Immer korrekt: Mit dem Pulver zum Herstellen von Testflüssigkeiten und der automatischen Kalibrierfunktion kalibriert man das Gerät von AGT immer wieder einfach und präzise.

Temperaturunabhängige Messung: Dank ATC-Funktion mit automatischer Temperaturkompensation misst man im Bereich von 0 bis 50 °C alles genau.

Ideal auch zum Mitnehmen: In der stabilen Aufbewahrungsbox lässt sich der Wassertester ganz einfach mitnehmen – z.B. auf Reisen. Außerdem ist immer alles gut und sicher verstaut.

– Ideal zum Testen der Wasserqualität von Pool, Gartenteich, Aquarium, Trinkwasser, Lebensmitteln u.v.m.

– Messbereich: pH 0 – 14, Genauigkeit: +/- 0,01

– Automatisches Kalibrieren mit Hilfe von 2 Kalibrierlösungen: pH 4,01 / 6,86

– ATC-Funktion: Temperatur-unabhängige Messung durch automatische Temperaturkompensation im Bereich von 0 bis 50 °C

– Praktische Kunststoff-Aufbewahrungsbox

– Stromversorgung: 2 Knopfzellen Typ LR44 (enthalten)

– Maße: 155 x 33 x 18 mm, Gewicht 50 g

– pH-Testgerät inklusive Knopfzellen-Batterien, 2x Pulver für Kalibrierlösungen, Aufbewahrungsbox und deutscher Anleitung

Preis: 12,95 EUR

Bestell-Nr. NX-6411-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX6411-3630.shtml

Zubehör:

AGT 10er-Set Kalibrierlösungen für pH-Wert-Testgeräte, pH 4.00 und pH 6.8, Preis: 4,95 EUR, Bestell-Nr. PV-9221-625

GIB Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden, 300 ml, Preis: 9,95 EUR, Bestell-Nr. PV-9222-625

GIB Reinigungslösung für EC- und pH-Elektroden, 300 ml, Preis: 8,95 EUR, Bestell-Nr. PV-9223-625

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.