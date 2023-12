AGRAVIS unterstützt Aktion Zukunftsbauer

Testimonial-Kampagne und Landingpage – „Wir sind Zukunftsbauer, weil …“ startet

Die AGRAVIS bekennt sich klar zur Aktion Zukunftsbauer des Deutschen Bauernverbandes und unterstreicht das durch eine eigene AGRAVIS-Testimonial-Kampagne.

Diese greift nicht nur Zukunftsthemen auf, sondern zeigt konkrete Lösungen der AGRAVIS – und dafür stehen dann auch handelnde Personen. Die AGRAVIS-Kampagne will dabei Fakten zu den Lösungen bekannter machen und stellt diese Inhalte deshalb auf einer der eigenen Landingpage www.zukunftsbauer.agravis.de dar.

AGRAVIS nimmt den Gedanken Zukunftsbauer in der Testimonial-Kampagne auf, nutzt das Wort und hat mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einige Motive aufgesetzt, in denen der Satz „Wir sind Zukunftsbauer, weil …“ vervollständigt wird. Auf diese Weise will die AGRAVIS der Landwirtschaft und dem genossenschaftlichen Verbund mehr Sichtbarkeit geben sowie die Innovationskraft, Leistungsstärke und Lösungsorientierung der Branche unterstreichen.

Sichtbar sind die Testimonials über die Landingpage sowie als Plakate im Umfeld der Grünen Woche in Berlin und auf den Social-Media-Kanälen der AGRAVIS.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.600 Mitarbeiter:innen rund 9,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

