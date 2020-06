agilimo Consulting als TOP CONSULTANT 2020 ausgezeichnet

Die Experten für mobiles Arbeiten platzieren sich unter den besten Beratern Deutschlands

Rhein-Main/München. Zum zweiten Mal nach 2019 konnte sich die agilimo Consulting GmbH durch ihre Leistungen unter den besten Beratungsgesellschaften für den Mittelstand platzieren. Auf Grundlage einer wissenschaftlich umfassenden Kundenbefragung ermittelte der Beratervergleich TOP CONSULTANT die besten Mittelstandsberater für das Jahr 2020.

Als eines der besten Unternehmen wurden die Mobility-Berater von agilimo geehrt. Anders als sonst üblich beglückwünschte Bundespräsident a. D. Christian Wulff die Berater aufgrund der Corona-Situation allerdings nicht persönlich, sondern digital per Video-Konferenz. Dabei ist grade der digitale Kanal für das Mobility-Unternehmen besonders vertraut.

In ihrem täglichen Geschäft hilft die agilimo Consulting GmbH Unternehmen, ihre Produktivität durch den Einsatz von Mobilgeräten zu steigern. Die individuell konzipierten Lösungen binden sicheres und mobiles Arbeiten effizient in digitale Geschäftsabläufe ein und sorgen für die sichere Nutzung von Unternehmensdaten – auch unterwegs und außerhalb des Unternehmens.

Die Aussagen der Kunden, die im Rahmen der Studie befragt wurden, belegen, wie hoch deren Zufriedenheit mit der Arbeit von agilimo ist. Denn neben Faktoren wie Fachkompetenz und Professionalität gibt vor allem die Zufriedenheit der Kunden den Ausschlag für die Bewertung.

DEN VORJAHRESERFOLG MIT NOCH BESSEREN BEWERTUNGEN BESTÄTIGT

Der Beratervergleich fand 2020 zum elften Mal statt. Mit ihrer zweiten Teilnahme konnte die agilimo Consulting GmbH zeigen, dass der Erfolg im ersten Jahr kein Zufall war. Noch bessere Bewertungsergebnisse der Kunden platzierten das Team um Gründer und Geschäftsführer Marcus Heinrich erneut in der Riege der besten Mittelstands-Berater.

“Fundierte Fachkenntnis, Out-of-the-box Thinking, flexible Lösungsansätze, sowie das sehr gute Verständnis für den Kunden”, die Aussagen der befragten Kunden machen klar, warum sie von agilimo überzeugt sind. Und sie erklären, wieso agilimo in allen relevanten Kategorien überdurchschnittliche Bewertungen von A, sprich “sehr gut”, erreichen konnte. Über die Bestnote A+ durfte sich agilimo für Integrität, Offenheit, sowie in der Kategorie Zufriedenheit freuen. Auch die Frage nach der Weiterempfehlung beantworteten alle Kunden eindeutig: mit einem A+ wird agilimo als klare “Empfehlung” eingestuft.

DER WEG ZUR AUSZEICHNUNG IST EINE TEAMLEISTUNG

“Dass wir auch dieses Jahr wiederholt als Top-Consultant ausgezeichnet werden, ist eine herausragende Leistung aller Mitarbeiter. Ohne den Einsatz des gesamten Teams wäre das nicht möglich. Ich bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft.”, bringt Marcus Heinrich , Geschäftsführer der agilimo Consulting GmbH, die Bedeutung der Auszeichnung auf den Punkt.

Sie ist das Ergebnis kontinuierlicher, unermüdlicher und harter Arbeit. Und sie bestätigt, dass die Niedernberger Mobility-Experten mit ihrer Philosophie, ihrer Arbeitsweise und ihrer Leistung das liefern, was die Kunden benötigen und erwarten.

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg und einer der wissenschaftliche Experten bei Top-Consultant, untermauert dies und stellt die Mittelstands-Kompetenz der ausgezeichneten Beratungshäuser heraus: “Um von zahlreichen mittelständischen Kunden gute und sehr gute Noten zu erhalten, muss ein Beratungsunternehmen den Mittelstand wirklich verstehen.”

Dass diese Kompetenz bei seinen Kunden wahrgenommen wird, freut agilimo-Gründer Marcus Heinrich besonders: “Unsere Dienstleistung hat das Ziel, den Kunden effizienter aufzustellen und produktiver zu machen. Dafür starten wir in jeden Tag mit dem Anspruch, unsere beste Leistung für einen Kunden zu liefern und das optimale Ergebnis zu erreichen. Diesen Weg von unseren Kunden durch beste Bewertungen bestätigt zu wissen, ist für mich das größte und schönste Lob!”

ÜBER DEN BERATERVERGLEICH TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Die agilimo Consulting GmbH begleitet von ihren Standorten Rhein-Main, Berlin und München nationale und internationale Kunden in allen Phasen bei der Einführung mobiler Lösungen. Mit einem ganzheitlichen Ansatz liefert das Unternehmen alle Leistungen, die für die Planung, die Umsetzung und den Betrieb von Enterprise Mobility Management (EMM)-Lösungen notwendig sind.

Kontakt

agilimo Consulting GmbH

Marcus Heinrich

Nordring 53-55

63843 Niedernberg

+49 6028 940130

+49 6028-9401399

info@agilimo.de

http://www.agilimo.de

Bildquelle: @TopConsultant