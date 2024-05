AGH Goldankauf – Ihr Partner im Edelmetallgeschäft

Entdecken Sie faire Preise und exklusiven Service beim An- und Verkauf von Gold, Edelmetallen, Schmuck und Diamanten.

Erlensee: Bei AGH Altgoldhandel in Erlensee in der Nähe von Hanau bei Frankfurt erhalten Sie faire Preise beim An- und Verkauf von Altgold, Silber, Edelmetallen, Schmuck, Münzen und mehr. Mit einem eigenen Prüflabor und einer unkomplizierten Abwicklung stehen wir für den seriösen An- und Verkauf von Gold und Edelmetallen. Unsere tagesaktuellen Preise und professionellen Dienstleistungen sind über die Region hinaus durch RTL aktuell und Trödeltrupp bekannt – egal ob Sie privat oder gewerblich handeln, AGH ist Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner.

Gold, Silber, Schmuck & mehr – umfangreiche An- und Verkaufsangebote

Wir kaufen nicht nur Gold (von 333er Altgold bis 999er Feingold) und Schmuck, sondern auch Silber (inklusive versilbertes Besteck), Platin, Münzen, Dentalgold und Scheidgut. Ob Sie nun privat handeln oder ein gewerblicher Anbieter sind, wir bieten Ihnen exzellente Konditionen. Der Verkauf von Anlagegold, Schmuck, Trauringen und Markenuhren zu fairen Preisen ist eine weitere Spezialität von AGH. Überzeugen Sie sich selbst von unseren attraktiven Angeboten und besuchen Sie unser Geschäft in Erlensee!

Service ohne Umwege – direkt und kosteneffizient

Tagesaktuelle Ankaufspreise für Gold, Silber und Edelmetalle können Sie auf unserer Website schnell mit dem Edelmetall- und Goldrechner ermitteln. Unser Gold- und Edelmetallrechner arbeitet auf Basis der tageaktuellen Börsenpreise der jeweiligen Edelmetalle. Dank unserer eigenen Scheideanstalt entfallen für Sie zusätzliche Kosten für die Bestimmung und das Schmelzen der Edelmetalle. Wir machen für unsere Kunden den Prozess so einfach und lohnend wie möglich. Die Auszahlung beim Verkauf erfolgt in bar.

Qualität, die überzeugt – unser Expertenversprechen an Sie

Mit unserem eigenen Prüflabor garantieren wir Ihnen eine seriöse und transparente Bewertung Ihrer Kostbarkeiten. Unsere Experten stehen bereit, um Ihnen mit Fachwissen und Sorgfalt zur Seite zu stehen. Wir sind stolz darauf, dass unsere tagesaktuellen Preise und professionellen Dienstleistungen weit über die Grenzen von Erlensee hinaus Anerkennung finden – ein Qualitätsversprechen, das durch Berichte auf RTL aktuell und im Trödeltrupp bestätigt wird.

Glanzvolle Neuheit – professioneller Diamantenhandel bei AGH

Wir haben unser Angebot um den Ankauf, Verkauf und die Erstellung von Wertgutachten für Diamanten erweitert. Unser Engagement für Seriosität und unkomplizierte Abwicklung erstreckt sich nun auch auf diese funkelnden Juwelen.

Besuchen Sie AGH Altgoldhandel in Erlensee und erleben Sie, wie wir Werte schätzen und schaffen. Ihr Vermögen verdient es, in den besten Händen zu sein. Besuchen Sie auch unsere Website: AGH Goldankauf. Wir freuen uns auf Sie!

Firmenkontakt

AGH Altgoldhandel

Raimund Pyrka

Langendiebacherstraße 45

63526 Erlensee

06183 80 75 520

06183 80 75 523



https://www.agh-goldankauf.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.