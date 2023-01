Agentur Wake up Communications feiert 10-jähriges Jubiläum

Düsseldorf, 13. Januar 2023. Das Jahr 2023 beginnt für die Düsseldorfer Kommunikationsagentur Wake up Communications mit einem runden Geburtstag. Unter der Leitung von Geschäftsführerin Nadja Amireh blickt das Team auf erfolgreiche und bewegte Geschäftsjahre zurück.

Der Beginn des neuen Jahres steht im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums und will gebührend gefeiert werden. Geschäftsführerin und Inhaberin Nadja Amireh gründete die Social-Media-Agentur Wake up Communications im Januar 2013 – damals mit lediglich einer Mitarbeiterin. Inzwischen ist sie Arbeitgeberin von 14 kreativen Köpfen, die sich im Daily Business eine große Expertise rund um Public Relations, Kommunikation und strategische Beratung aufgebaut haben. Für das Jubiläumsjahr sind viele verschiedene Aktivitäten geplant, darunter eine neue Website, eine Studie, ein Rezeptbuch, ein Corporate Logo sowie ein Jubiläumsevent, das voraussichtlich im Sommer 2023 stattfinden wird.

Die „Agentur der Herzen“ feiert Geburtstag

Das Team rund um Wake up Communications beschreibt sich selbst liebevoll als die „Agentur der Herzen“. Ein fairer und achtsamer Umgang sowie eine familiäre und freundschaftliche Atmosphäre zählen zu wichtigen Attributen, die den Charakter der Agentur ausmachen. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch im Umgang mit Kunden wider. Bei der Zusammenarbeit mit Auftraggebenden setzt Wake up Communications vor allem auf ein Miteinander auf Augenhöhe, gegenseitige Wertschätzung, Professionalität und umfassende Expertise. Werte, auf die Kunden seit der Gründung vor zehn Jahren vertrauen können. Inzwischen verzeichnet die Agentur einen umfassenden Kundenstamm aus dem B2B- und B2C-Bereich.

Nicht allein die Charaktere im Team stechen mit verschiedenen Kompetenzen und Eigenschaften hervor – auch der Kundenstamm von Wake up Communications glänzt durch Vielfalt. Vom Traditions- und Familienunternehmen Lambertz-Gruppe über das Justizministerium NRW und die Messe Düsseldorf GmbH bis hin zum Spezialchemie-Konzern Evonik: Das Team von Wake up Communications steht seinen Auftraggebenden beratend zur Seite, wenn es um aufgeweckte PR und Öffentlichkeitsarbeit und zielgruppengenauen Content in Social Media geht. Im vergangenen Jahr begrüßte die Agentur viele neue Projekte, z. B. das Internationale Jahr des Glases, das von der UN ausgerufen wurde, die schwedische Tierversicherung Agria oder das International Sustainable Chemistry Collaborative Centre für nachhaltige Lösungen in der Chemiebranche.

Darüber hinaus positioniert sich Wake up Communications als moderner Arbeitgeber und orientiert sich an zeitgemäßen Arbeitsmodellen. Amireh führte im vergangenen Jahr die 4-Tage-Woche für ihr Team ein – bei vollem Gehalt und Urlaubsanspruch, ohne eine wöchentliche Stundenzahl von 36 Stunden zu überschreiten. Mit der Einführung der „kurzen Woche“ ist die Düsseldorfer Agentur einer der wenigen Arbeitgeber, die den anvisierten Wandel in der Arbeitswelt Folge leisten. Das Experiment 4-Tage-Woche entpuppte sich als voller Erfolg.

Strategische Beratung wird ausgebaut

Pläne für die Zukunft werden aber weiterhin geschmiedet. Die Kommunikationsprofis werden sich zukünftig noch strategischer aufstellen. Nadja Amireh: „Wir bemerken, dass die Nachfrage nach strategischer Beratung und ganzheitlichen Kommunikationskonzepten steigt. Hier bauen wir unsere Kompetenzen aus, um diesem Bedarf entgegenzukommen. So beobachten wir die Entwicklungen Künstlicher Intelligenz genau und bewerten deren Einsatzmöglichkeiten für unsere Kunden. Wir haben bereits jetzt sehr langlebige Kundenbeziehungen, etwas, das wir durch umfassende Beratung noch stärken möchten.“

In Gedanken an die kleinen und großen Erfolge und Meilensteine, die die Düsseldorfer Agentur Wake up Communications im letzten Jahrzehnt meisterte, blickt Nadja Amireh mit ihrem Team enthusiastisch in die Zukunft und ist gespannt auf viele weitere Projekte!

Von der Markenkommunikation bis zur Krisenkommunikation, von klassischer Medienkooperation bis zu Blogger Relations: Die Agentur Wake up Communications inszeniert Marken, Unternehmen und Verbände crossmedial, ist aber auch Profi für die kommunikative Begleitung in Krisensituationen. Dabei deckt sie die gesamte Bandbreite von PR und Social Media ab. Inhaberin Nadja Amireh hat langjährige Unternehmenserfahrung (Henkel) und betreut mit ihrem Team Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Konsumgüter, Lifestyle und Gesundheit. Unternehmen wie Lambertz, Covestro, Henkel oder die Messe Düsseldorf vertrauen der aufgeweckten Kommunikation des Teams. Seit ihrer Gründung 2013 wächst die Agentur stetig und umfasst heute 15 Mitarbeiter.

Kontakt

Wake up Communications – Agentur für PR & Social Media

Nadja Amireh

Flügelstraße 47

40227 Düsseldorf

0211/97711700

amireh@wakeup-communications.de

https://www.wakeup-communications.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.