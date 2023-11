Europa, ein Kontinent, der oft als der Höhepunkt der Zivilisation und Kultur betrachtet wird. Aber was, wenn ich Dir sage, dass dieses Europa ohne den unentbehrlichen, aber konsequent übersehenen Beitrag Afrikas nicht existieren würde? Das Buch „Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ gibt einen ungeschönten Blick auf die Geschichte, der Deine Sichtweise für immer verändern wird. Ohne Afrika wäre Europa nicht so, wie es heute ist. Vielleicht hätten die Alliierten den Krieg nie gewonnen…

Es ist eine komplexe Frage, wie sich die Geschichte Europas entwickelt hätte, wenn Afrika keinen Beitrag während der Kriege geleistet hätte. Es ist jedoch sehr wichtig anzuerkennen, dass der Beitrag Afrikas zu den Anstrengungen der Alliierten definitiv einen gewissen Einfluss auf den Ausgang der Kriege hatte.

Der Beitrag Afrikas während der Weltkriege hatte einen maßgeblichen Einfluss auf Europa. Afrikanische Kolonien lieferten Ressourcen wie Gold, Diamanten und Nahrungsmittel, unterstützten die Kriegsanstrengungen und wurden zur Finanzierung herangezogen. Millionen Afrikaner wurden zwangsrekrutiert und kämpften an vorderster Front.

Dennoch wurde ihr Beitrag oft nicht ausreichend anerkannt. Die finanziellen Verluste Afrikas wurden nicht erstattet, und die sozialen Auswirkungen waren langfristig spürbar. Es ist schwer zu quantifizieren, wie die Kriege ohne Afrikas Beitrag verlaufen wären, aber er war bedeutsam.

Die Idee, Afrikas Ressourcen als Hilfe zu betrachten, muss überdacht werden, angesichts der jahrhundertelangen Ausplünderung des Kontinents ohne Entschädigung. Afrika war mehr als nur eine Kolonie, es war eine unschätzbare Quelle für Rohstoffe wie Gold, Diamanten, Kautschuk, Öl und Holz, die Europa dringend für seine Kriegsbemühungen benötigte.

Entdecke die unbequeme Wahrheit und die oft ignorierte Rolle Afrikas. Sei Teil der Bewegung, um die lange überfällige Anerkennung und Wiedergutmachung voranzutreiben. Es ist Zeit, die ungesungenen Helden aus Afrika anzuerkennen und die fälligen Reparationen zu diskutieren, die Europa gegenüber Afrika schuldet.

Afrikas übersehener Beitrag: Ressourcen und Nahrungsmittel

Die Ressourcen Afrikas trieben die Kriegsmaschine Europas an und sicherten seinen Sieg. Gleichzeitig war Afrika der Lebensmittellieferant für Europa während der Kriege. Afrikanische Bauern produzierten Getreide, Fleisch, Gemüse und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, die die europäischen Truppen und die Zivilbevölkerung am Leben hielten. Dieser ungeschminkte Blick auf die Geschichte enthüllt die bedeutsame Rolle Afrikas, die Europa gerne vergessen macht.

Finanzielle Unterstützung und der mutige Einsatz der afrikanischen Bevölkerung

Das Buch legt auch schonungslos dar, wie Afrika als finanzielle Schatzkammer für die europäischen Länder diente. Afrika sammelte Geld und gab es den europäischen Mächten in Form von Darlehen und Spenden. Die Kriegsanstrengungen in Europa wurden teilweise durch Zwangssteuern, Vermögensentzug und die Ausplünderung von Bankkonten in Afrika finanziert. Diese Finanzierung aus Afrika war ein Lebensnerv für Europas Kriegsmaschine.

Millionen afrikanischer Männer, Frauen und Kinder wurden zwangsrekrutiert und kämpften an vorderster Front in den Armeen der europäischen Mächte. Ihr unerschütterlicher Einsatz und ihre Opferbereitschaft waren der Schlüssel zum Ausgang der Kriege.

Die enthüllte Wahrheit und der Ruf nach Gerechtigkeit

Dantse Dantses Buch „Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ enthüllt nicht nur die schockierende Wahrheit über den maßgeblichen Beitrag Afrikas während der Weltkriege – eine Geschichte, die bewusst verschwiegen wurde – sondern die düstere Wahrheit hinter dem Kolonialismus und der Sklaverei. Dantse Dantse erklärt, warum Afrikaner das moralische Recht haben in Europa und Amerika zu leben.

Hole Dir das schockierende Enthüllungsbuch „Europa: Das gelobte Land für die Afrikaner“ in führenden Buchhandlungen und online. Dies ist kein gewöhnliches Buch; es ist ein Weckruf für Gerechtigkeit und Wahrheit. Schließe Dich der Bewegung an, um die Anerkennung und Wiedergutmachung voranzutreiben, die lange überfällig ist.

Über den Autor

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet. Wir veröffentlichen alles, was Menschen betrifft, berührt und bewegt, unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft. Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig: Von Liebesromanen, Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung, Erotik, Liebe, Erziehung, spannenden Thrillern und Krimis, psychologischen Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte, Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern. Mehr über den Verlag entdecken!

