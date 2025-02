ACETEC entwickelt maßgeschneiderte iPad-Apps für Präsentationen

Individuelle Lösungen für interaktive Präsentationen und Lead-Erfassung

ACETEC, Technikpartner für Unternehmen, Agenturen und Messebauunternehmen aus Wiesbaden, produziert individuelle App-Lösungen für den Einsatz mit Apple iPads. Damit erweitert ACETEC sein großes Angebot an Apple iPads in verschiedenen Größen um die Möglichkeit, individuelle Apps zu erstellen, die auf Präsentations- und Kommunikationsanforderungen genau zugeschnitten sind.

Die Apple-Spezialisten von ACETEC kombinieren in diesen maßgeschneiderten Apps Bilder, Videos und technische Daten und integrieren zusätzlich eine Lead-Erfassung. Damit können Nutzer ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren sowie die Gesprächskontakte auch gleich für die Weiterverarbeitung notieren. Auf Wunsch lassen sich die Apps im Apple App Store veröffentlichen, um eine größere Reichweite und Sichtbarkeit zu erzielen.

Parallel dazu hat ACETEC seinen Mietbestand an Apple iPads erweitert. Neben den klassischen Modellen stehen nun auch iPad Air und iPad Pro zur Verfügung. Ergänzend bietet ACETEC eine breite Auswahl an Bouncepad-Halterungen für den flexiblen Einsatz auf Messen, Events und Präsentationen – freistehend oder mit Tisch- und Wandhalterungen.

Mit diesem erweiterten Angebot unterstreicht ACETEC seine Kompetenz in der Vermietung von Medien- und Veranstaltungstechnik sowie in der Entwicklung individueller Lösungen für interaktive Präsentationen.

Weitere Infos über die ACETEC Apps gibt es bei den ACETEC DAYS, die vom 17. bis 20. Februar bei ACETEC in Wiesbaden stattfinden.

ACETEC GmbH

ACETEC ist ein europaweit agierender Technikpartner für Unternehmen, Agenturen und Messebauer. Die Kernkompetenzen des Dienstleisters liegen in der Ausstattung von Messen und Events mit Video-, Ton-, Licht-, IT- und LED-Technik. ACETEC hat seinen Firmensitz in Wiesbaden, von wo aus das Frankfurter Messegelände, das RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie das Kurhaus innerhalb weniger Minuten erreichbar sind.

ACETEC GmbH

Rostocker Straße 17

D-65191 Wiesbaden

Ansprechpartner: Michael Lenkeit

E-Mail: m.lenkeit@acetec.de

Tel.: +49 (0) 611 98 79 296

Internet: www.acetec.de