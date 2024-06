abtis als einer der besten IT-Arbeitgeber ausgezeichnet

Ranking des Handelsblatts würdigt Unternehmen mit besonders attraktiven Angeboten für ihre Mitarbeitenden. abtis verfolgt ganzheitliche Strategie für optimale Arbeitsbedingungen und bietet zahlreiche Benefits.

Pforzheim, 12.06.2024 – abtis, der leidenschaftliche IT-Experte für den Mittelstand, freut sich über die Spitzenplatzierung im Wettbewerb „Beste IT-Arbeitgeber 2024“ des Wirtschaftsmagazins Handelsblatt.

Die Auszeichnung würdigt Arbeitgeber, die sich besonders durch freiwillige Leistungen und ein umfangreiches Weiterbildungsangebot für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervortun. Dafür hat das Institut SWI mehr als 1.500 Unternehmen zum Angebot für ihre Angestellten befragt. Für die Auszeichnung „Bester New-Work-IT-Arbeitgeber“ waren darüber hinaus flexible Arbeitszeiten oder eine technische Unterstützung bei Remote Work relevant. 140 der teilnehmenden Unternehmen erhielten bei dem Wettbewerb eine Auszeichnung, abtis erreichte in der Kategorie der mehr als 100 Beschäftigten einen hervorragenden fünften Platz und zudem die Anerkennung im Bereich New Work.

„Wir sind sehr stolz und dankbar für die Anerkennung als Bester IT-Arbeitgeber“, erklärt Thorsten Weimann, CEO der abtis GmbH. „Diese Auszeichnung würdigt das Engagement und die harte Arbeit unseres gesamten Teams, das tagtäglich daran arbeitet, ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu schaffen.“

Die gr@vity-Strategie von abtis

Unter dem Namen gr@vity verfolgt abtis eine ganzheitliche Strategie für die Unternehmenskultur mit der Mission, maximale Anziehungskraft auf Menschen auszuüben. Die gr@vity-Leitlinien stellen den Menschen in den Mittelpunkt und zielen darauf ab, optimale Arbeitsbedingungen und eine einzigartige People Experience zu schaffen. Durch den modularen BEST-WORK-Ansatz fördert abtis die Wertschätzung der Mitarbeitenden, schafft Vertrauen und Partnerschaft auf Augenhöhe und hat die Fürsorge für seine Mitarbeitenden im Blick. Dabei sind die Handlungsstränge von gr@vity transparent und die Mitarbeitenden werden aktiv in deren Ausgestaltung und Weiterentwicklung eingebunden. Das Konzept befindet sich in einem fortlaufenden Optimierungsprozess mit dem Ziel, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der digitale Zukunft gestaltet und gelebt wird, wobei die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden einen besonderen Stellenwert haben.

Karrieremöglichkeiten bei abtis

Die abtis GmbH bietet mit acht Standorten in Deutschland eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten und unterstützt ihre rund 250 Mitarbeitenden durch umfangreiche Weiterbildungs- und Zertifizierungsprogramme. Mit mehr als 3.000 Zertifizierungen und einem eigenen Testcenter setzt abtis auf die kontinuierliche Entwicklung und Förderung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem ermöglicht das Unternehmen flexible Arbeitsmodelle, einschließlich der Möglichkeit, remote oder im Home-Office zu arbeiten. Zu den weiteren Benefits gehören unter anderem ein Fortbildungsbudget, Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, ein monatlicher steuerfreier Sachbezug über die Givve-Card, Zuschüsse für Fitnessstudio-Mitgliedschaften sowie die Bezuschussung von ÖPNV-Monatstickets.

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Weitere Informationen über Einstiegsmöglichkeiten bei einem der besten IT-Arbeitgeber Deutschlands gibt es hier: https://www.abtis.de/karriere

Die abtis Gruppe führt als IT-Dienstleister den Mittelstand mit strategischer Beratung, effizienten Projekten und maßgeschneiderten Managed Services sicher in die digitale Zukunft. Die Gruppe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Planung, der Umsetzung und dem Betrieb von Microsoft-Plattformen. Sie betreut bereits mehr als 250.000 Anwender der Cloud-Plattformen Microsoft 365 und Azure. Die abtis Gruppe ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), Fokuspartner von Microsoft für den Mittelstand und Gewinner des Microsoft Accelerate Innovation Awards 2023. Dabei deckt abtis alle Lösungsbereiche von Microsoft ab: von Modern Work über Security, Business Applications, Infrastructure (Azure), Digital & App Innovation (Azure) bis hin zu Data & AI (Azure).

Die abtis Gruppe bringt ihre mittelständischen Kunden in der modernen Zusammenarbeit im Team, bei der sicheren Nutzung innovativer Künstlicher Intelligenz (KI) sowie bei der Automatisierung und IoT ebenso voran, wie bei der Nutzung zeitgemäßer Business Intelligence sowie effizienten Business Applikationen mit Microsoft Dynamics, der Power Plattform oder individuellen Entwicklungen. Über alle Themen hinweg steht die IT-Sicherheit besonders im Fokus. Neben den Microsoft-Security-Technologien bietet die abtis Gruppe auch vielfältige Managed Security Services für den Mittelstand sowie ein Security Operations Center (SOC) als Service.

Die abtis Holding AG, vertreten durch Ihren Vorstandsvorsitzenden Thorsten Weimann, ist die Muttergesellschaft der abtis Gruppe. Zur Gruppe gehören die abtis GmbH, die progX GmbH, die changeable GmbH, die Ceteris AG sowie die abtis Business Solutions GmbH. Rund 250 Expertinnen und Experten für Microsoft-Produkte und -Technologien beraten und unterstützen von den Standorten Pforzheim (Headquarter), Berlin, Bremen, Freiburg, Göppingen, Münster und Stuttgart aus bei der Digitalisierung. Zu den Kunden der abtis Gruppe gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Adolf Föhl, DMK Group, dpd, Felss, Janus Engineering, Loy & Hutz, Premium Cosmetics, die Reederei Jüngerhans, satek, Schleich, testo, Vorwerk, die WKS-Gruppe sowie die Bundesliga-Vereine SC Freiburg, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg, aber auch Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie die NordWestbahn und die Stadtwerke Pforzheim. www.abtis.de

abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

