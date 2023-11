Absicherung des Hauses vor Unwetterschäden im Herbst

Unwettergefahr im Herbst und Winter / Wohngebäudeversicherung schützt bei Hochwasser, Sturm- und Hagelschäden / Sparkassen DirektVersicherung bietet umfassende Abdeckung

Düsseldorf, November 2023. Aufgrund des Klimawandels häufen sich Unwetter und Naturkatastrophen. Insbesondere im Herbst steigt die Gefahr von schweren Unwettern mit Hochwasser und Hagel. Um dem vorzubeugen, ist es wichtig, das Eigenheim umfassend abzusichern. Die Wohngebäudeversicherung der Sparkassen DirektVersicherung schützt im Falle des Falles vor hohen Kosten.

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass sich die Kraft der Naturgewalten zunehmend verstärkt. Jedes der vier Elemente – Wasser, Feuer, Erde und Luft – kann sich zu einer echten Gefahr für Häuser entwickeln. Das betrifft nicht nur ältere Gebäude. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich umfassend abzusichern und vor möglichen Schäden zu schützen. Die Sparkassen DirektVersicherung bietet ihren Kundinnen und Kunden Tarife an, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Wohngebäudeversicherung teilt sich in drei unterschiedliche Tarife auf. Bereits der Tarif WohngebäudeBasis umfasst die Absicherung von Schäden durch Feuer, Leitungswasser sowie Sturm und Hagel. Außerdem abgesichert sind Nässeschäden durch undichte Fugen und Wasserzuleitungsrohre außerhalb des Versicherungsgrundstücks.

Im Tarif WohngebäudePlusProtect sind darüber hinaus auch Aufräumungskosten für durch Sturm, Blitzschlag oder Schneedruck umgestürzte Bäume inkludiert sowie Beseitigungen von Rohrverstopfungen. Wer auf noch umfassendere Sicherheit setzen möchte, der entscheidet sich idealerweise für WohngebäudePremium. Dieser Tarif umfasst neben den genannten Leistungen unter anderem Nässeschäden an versicherten Sachen durch einen plötzlich aufplatzenden Pool und die Reparatur von undichten Gasleitungen auf dem Grundstück. Um zusätzlich auch vor Überschwemmungs- und Rückstauschäden durch Starkregen und Hochwasser sowie bei Beschädigungen und Zerstörungen infolge von Erdbeben geschützt zu sein, gibt es eine optional zubuchbare Leistung, die bei solchen Elementarschäden greift. Weitere Informationen zur Wohngebäudeversicherung der Sparkassen DirektVersicherung unter

https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/wohngebaeudeversicherung/.



Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

https://www.facebook.com/sdv24

Firmenkontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



https://www.sparkassen-direkt.de

Pressekontakt

Sparkassen DirektVersicherung AG

Dr. Jürgen Cramer

Kölner Landstraße 33

40591 Düsseldorf

0211 / 729 84 01



http://www.sparkassen-direkt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.