Abenteuer, Genuss, Wellbeing – Milaidhoo Moments

Für eine ganz persönliche Inselgeschichte

Milaidhoo Maldives, ganz allein in der Weite des Biossphärenreservat Baa Atoll gelegen, ist ein ganz besonders Inselparadies. Authentisch mit dem Erbe der Malediven verbunden. Mit einem wohltuendem unprätentiösen Barfuß-Luxus-Insel-Lifesyle. Und bekannt für sein einzigartiges Restaurant Ba“theli by the Reef, das die Küche der alten Gewürzroute neu aufleben lässt. Milaidhoo ist ein wunderbarer Platz für alle, die eine Auszeit fern von allem erleben möchten. Mit vielen unvergesslichen Momenten, die eine ganz persönliche Inselgeschichte schreiben.

Hanifaru-Bucht, Hausriff und Korallen-Nachzucht

Allen voran steht in den Malediven die Erkundung der atemberaubenden Unterwasserwelt. Milaidhoo selbst hat ein buntes, gesundes Hausriff und auch die legendäre Hanifaru Bay ist nur wenige Minuten mit dem Schnellboot entfernt. Sie gilt als die größte Manta-Futterstation der Welt. Gäste können diese sanften Giganten des Ozeans hautnah beobachten, mit ihnen schwimmen und schnorcheln. Saison ist von Mai bis Oktober. Das Ocean Stories Team von Milaidhoo, ein Fünf-Sterne-PADI-Tauchzentrum, nimmt die Gäste mit auf Entdeckungstouren. Auch können sie sie bei der Korallen-Nachzucht helfen und unterstützen damit aktiv den Erhalt des Lebensraums vieler Meeresbewohner.

Zurück zu sich selbst im Spa und mit dem Milaidhoo-Yogi

Wellbeing über dem Indischen Ozean – Das Serenitiy Spa bietet vier Treatment Suiten, die auf Stelzen über der Lagune thronen. In einem eigenen Pavillon können Gäste auch jeden Tag an inkludierten Yoga- und Meditationskursen teilnehmen. Auf Anfrage stellt das Team gerne ein abgestimmtes Programm zusammen – rund um Yoga, Meditation, die richtige Atemtechnik und Spa Anwendungen.

Einzigartiges Restaurant – nach den Rezepten der alten Gewürzroute

Ein weiteres Kapitel des Inseltagebuchs widmet sich der Kulinarik. Selbst Gourmets werden sich in den drei Restaurants und zwei Bars zu Hause fühlen. Highlight allerdings ist das Ba“theli by the reef, eingebettet in die Silhouette dreier traditionell maledivischer Dhoni-Boote und elegant über dem Indischen Ozean schwebend. Es ist das einzige Restaurant der Malediven, das eine moderne Interpretation traditioneller Inselküche kreiert. Cocktails, kreativ designt aus den frischesten Zutaten sowie eine Weinkarte, die ihresgleichen sucht, bereichern das kulinarische Kapitel: Eine Auswahl beliebter Klassiker wird ergänzt durch eine ausgesuchte Kollektion an Weinen von weniger bekannten Boutique Weingütern. Um persönliche Favoriten zu jeder Zeit zu genießen, befindet sich in jeder Villa ein privater Weinkühlschrank.

Dinner unter den Sternen

Unvergesslicher Milaidhoo Moment ist das exklusive Dinner am Strand. Mit den Füßen im weichen Sand unter dem funkelnden Firmament ein Menü genießen, das vom privaten Koch zubereitet wurde. Sehr fotogen ist auch das „Floating“ Frühstück im Pool der privaten Villa.

Viele Aktivitäten

Und es gibt noch so viel mehr zu erleben. So haben Gäste die Möglichkeit, der Natur ganz nahe zu sein und die Schönheit der Insel zu genießen. Dank des großzügigen Outdoor-Wohnkonzepts der Milaidhoo Villen, die sich um 180 Grad öffnen lassen, wird die natürliche Schönheit dieser tropischen Insel Teil der Gästeunterkunft. Milaidhoo bietet kostenlos vielseitige nicht-motorisierte Wassersportarten an. Dazu zählen zum Beispiel SUPs, Kajaks und Windsurfen. Internationale Lektüre aller Genre findet sich in der Gästebibliothek. Gerne wird die persönliche Auswahl direkt in die Villa gebracht. Denn nichts ist inspirierender als eine spannende Lektüre auf der Sonnenliege, in der charakteristischen Schaukel der Villa oder direkt am Strand.

Leichte Anreise: Milaidhoo ist leicht mit einem 30-minütigen Wasserflugzeug vom internationalen Flughafen in Male zu erreichen. Alternativ geht es mit einem 15-minütigen Inlandsflug zum Flughafen Dharavandhoo im Baa-Atoll, gefolgt von einer 15-minütigen Schnellbootfahrt nach Milaidhoo

Die Raten beginnen bei 1.625 US-Dollar für eine Water Pool Villa pro Nacht für zwei Personen inklusive Halbpension. Für Reservierungen oder weitere Informationen: www.milaidhoo.com, Tel.: +960 660 0484, E-Mail reservations@milaidhoo.com.

