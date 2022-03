UpNano GmbH verdreifacht Umsatz und tritt dank guter Finanzposition in US-Markt ein

Wien, Österreich, 01. März 2022 – Aufgrund des starken Interesses des US-Marktes und einer soliden Finanzlage gibt die UpNano GmbH, ein im Bereich 2-Photonen-Polymerisation (2PP) 3D-Druck führendes Technologieunternehmen, bekannt, dass es seine Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten stark intensivieren wird. Dazu wird unter anderem Erika Bechtold als Vizepräsidentin für das US-Geschäft eingestellt werden. Das Unternehmen fertigt und vertreibt die bekannte NanoOne-Serie lasergestützter 2PP 3D-Drucksysteme, mit denen sich Strukturen in 12 Größenordnungen mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit herstellen lassen. Die Expansion des Unternehmens folgt einem Jahr starken Wachstums, in dem sich der Absatz verdreifacht hat und das Marktinteresse für seine Drucksysteme stark gestiegen ist.

Der beispiellose technologische Vorsprung des NanoOne, der hochauflösenden 3D-Druck über zwölf Größenordnungen und in einer von Mitbewerbern unerreichten Fertigungszeit ermöglicht, ist der Grund für den jüngsten Erfolg der UpNano GmbH (Wien/Österreich). Parallel zum Aufbau eines globalen Vertriebs wurde der Absatz im Jahr 2021 verdreifacht und das Personal sowie die Fläche am Wiener Hauptsitz deutlich ausgebaut. Mit der Ernennung von Erika Bechtold zum neuen Vice President of US-Operations in Boston, Massachusetts, USA, folgt das Unternehmen nun auch dem wachsenden Interesse aus den USA.

NanoOne’s einmalige Eigenschaften

“Die Nachfrage nach unserer NanoOne-Drucksystemen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, und 2021 hat sich die Zahl der verkauften Einheiten erneut verdreifacht”, kommentiert Bernhard Küenburg, CEO von UpNano. “Durch die Erweiterung der Produktpalette unserer Drucksysteme, das Angebot von modularen Upgrade-Lösungen und die kontinuierliche Innovation neuer Druckharze erfüllen wir die Erwartungen von Industrie und Wissenschaft gleichermaßen.”

Die Drucksysteme der NanoOne-Serie sind unübertroffen, wenn es um Präzision und Produktionsgeschwindigkeit geht. Sie sind in der Lage, Kunststoffbauteile mit einem Volumen von 100 bis 1012 Kubikmikrometern mit einer Auflösung im Nano- und Mikrobereich zu produzieren. Das System erreicht dies zudem mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit und viel schneller als andere Systeme. Diese Geschwindigkeit ist dank des spezifischen optischen Aufbaus des Systems, der optimierten Scan-Algorithmen, des außergewöhnlich starken Lasers und der proprietären adaptiven Auflösungstechnologie möglich. Neben dem Standardharz, dessen Portfolio hochtransparente sowie schwarze, lichtblockierende Materialien umfasst, können auch Hydrogelmaterialien mit eingebetteten lebenden Zellen verarbeitet werden. Nach erfolgreichen Präsentationen auf US-Messen sowie einem überraschend starken Interesse potenzieller Kunden aus der Industrie, dem akademischen Bereich und vor allem aus der Medizintechnik hat UpNano nun Dr. Erika Bechtold zur Vizepräsidentin der US-Operations ernannt.

Gemeinsames Interesse

Erika Bechtold, PhD, ist derzeit Direktorin der Technologievermarktung im Harvard Office for Technology Development, und unterstützt das Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering in Harvard. Sie verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung und kommerzielle Strategie, sowohl im akademischen Bereich als auch in der Industrie. “Ich bin sehr beeindruckt von den NanoOne-Systemen, die das Team aufgebaut hat”, sagt Dr. Bechtold. “UpNano befindet sich in einer entscheidenden Wachstumsphase, und ich freue mich, dass ich dem Team beitreten kann, um den Vertrieb dieses Systems in den USA zu fördern. Dies ist eine großartige Gelegenheit in einer Zeit, in der der Markt für 2PP 3D-Drucker deutlich wächst.“

Neben der Leitung der US-Aktivitäten von UpNano wird Erika Bechtold auch an der Unterstützung von ImageBiopsy Lab, Inc. beteiligt sein. ImageBiopsy Lab mit Niederlassungen in Österreich und den USA entwickelt und implementiert medizinische KI-Software im Bereich der muskuloskelettalen Bildgebungsintelligenz, die es Ärzten und Gesundheitsdienstleistern ermöglicht, große Mengen an unstrukturierten Daten in diagnostische Nachweise umzuwandeln. UpNano und ImageBiopsy Lab werden zum Teil von derselben Investorengruppe unterstützt.

Bernhard Küenburg fügt hinzu: “Erikas Geschäftserfahrung und ihr wissenschaftlicher Hintergrund sind nicht nur für UpNano von unschätzbarem Wert, sondern für jedes technologieorientierte Unternehmen, das sich dem wachsenden Interesse der USA stellen muss. Daher freue ich mich auch, dass Erika sich bereit erklärt hat, ihre Zeit zwischen UpNano und ImageBiopsy Lab aufzuteilen.”

Parallel zum Ausbau der US-Aktivitäten spielt die Forschung und Entwicklung bei UpNano weiterhin eine zentrale Rolle in der Geschäftsentwicklung. Denise Hirner, Head of Marketing und Business Development sowie Co-Gründerin von UpNano, fügt hinzu: “Nachdem wir die Produktionskapazität unserer NanoOne-Serie erhöht haben, konzentriert sich unsere F&E-Abteilung auf zahlreiche innovative Funktionen für die Systeme, die noch mehr Vielseitigkeit bieten werden, sowie auf die nächste Generation des Drucksystems, die die industrielle Serienfertigung ermöglichen wird.” Dieses kontinuierliche Streben nach Verbesserung und Innovation ist das Herzstück des wachsenden Produktportfolios von UpNano im Bereich des 2PP 3D-Drucks.

Über UpNano (Stand März 2022)

Im September 2018 als Spin-Out der TU Wien gegründet, ist die UpNano ein in Wien ansässiges Hightech-Unternehmen mit Fokus auf Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung von hochauflösenden 3D-Drucksystemen, die auf 2 Photonen-Polymerisation basieren. Mit ihrem ersten kommerziellen Produkt, dem NanoOne-Drucksystem, können Mikrobauteile mit Strukturdetails ≥170 nm Auflösung gedruckt werden. Aufgrund des sehr schnellen Druckprozesses ist auch die Herstellung von Teilen bis zur Größe von mehreren Zentimetern realisierbar.

Kontakt UpNano Denise Hirner Head Marketing & Business Development, Gründerin Modecenterstrasse 22, D36 1030 Wien, Österreich T +43 (0) 1 8901652 M +43 (0) 676 3943728 E denise.hirner@upnano.at W www.upnano.at L www.linkedin.com/company/upnano T twitter.com/upnano_gmbh