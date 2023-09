5x Wandern in Zandvoort: Von Formel 1, Bunkern, Bisons und pur Natur

Niederländischer Küstenort bietet abwechslungsreiche Entdeckungstouren per pedes

Kaum ist das turbulente Formel 1-Wochenende vorbei, kehrt in Zandvoort wieder der gewohnte Alltag ein. Und dazu gehört, das Meer, den Strand und die großzügige Natur rund um den niederländischen Küstenort zu genießen. Am besten geht das bei einem ausgedehnten Spaziergang, bei dem man Schritt für Schritt die schöne Landschaft entspannt an sich vorbeiziehen lässt. Von Zandvoort aus bieten sich dafür mehrere Wanderrouten an, die viel Abwechslung versprechen.

Auf den Spuren der Formel 1

Ein echtes Highlight für wandernde PS-Fans ist die rund 5 km lange Strecke, die einmal rund um den Formel-1-Parcours Circuit Zandvoort führt. An der einen Seite erstreckt sich der Blick über die Dünenlandschaft des Nationalparks Zuid-Kennemerland, auf der anderen Seite rasen Rennwagen entlang. Unterwegs gibt es QR-Codes, über die man Informationen zu den berühmten Kurven der Strecke abrufen kann. Viele Höhenunterschiede helfen zudem dabei, die Fitness zu trainieren.

Zwischen Bunkern und Hirschen

Die Attraktionen der 5 km langen Bunkerwanderung, die durch das südlich von Zandvoort gelegene Naturgebiet Amsterdamer Waterleidingdünen führt, sind häufig erst auf den zweiten Blick sichtbar. Vielfach versteckt unter Sand gibt es hier noch rund 400 der Gebäude, die im Zweiten Weltkrieg als Teil des Atlantikwalls errichtet wurden. Manche bieten Fledermauskolonien einen Unterschlupf, andere können auch von menschlichen Besuchern besichtigt werden. Da in diesem Gebiet die größte Damhirsch-Population der Niederlande ihre Heimat hat, ist unterwegs Wildkontakt garantiert.

Besuch bei Familie Wisent

Wild ist auch das Thema der 4 km langen Wanderroute, die Naturliebhaber durch den südlichen Teil des Nationalparks Zuid-Kennemerland führt. In diesem Gebiet lebt seit 2007 eine Herde seltener Wisente in freier Wildbahn. Die zotteligen Ur-Rinder, auch unter dem Namen europäischer Bison bekannt, sind aktuell die größten lebenden Landsäugetiere Europas. Der „Wisentenpad“ ist vom 1. September bis zum 1. März geöffnet und von Zandvoort aus über drei Zugänge direkt erreichbar.

Strand frei für die Natur

Wem der Sinn nach Ruhe und Abgeschiedenheit steht, ist auf der 12 km langen Wanderung richtig, auf der man das Naturreservat Noordvoort passiert. Es handelt sich hierbei um einen Strandabschnitt von 3 km Länge, der nur der Natur vorbehalten ist. Ein kleiner Fußweg führt hier in die Dünen hinauf, von oben bietet sich ein wunderbarer Ausblick über das Meer und das ausgewiesene Ruhegebiet am Strand. Am südlichen Ende des Strandreservats Noordvoort führt die Route wieder hinab. Von hieraus gelangt man nach rund 1 km an den Strandabschnitt Langevelderslag Noordwijk.

Mini Zandvoort – Geschichte für Groß und Klein

Spaß für die ganze Familie ist auf der 2 km langen Route durch den alten Teil von Zandvoort angesagt. Mithilfe einer Karte und Tipps geht“s auf die Suche nach 15 verschiedenen Miniatur-Figuren, die hier versteckt sind. Bei jeder Station kann man über einen QR-Code weiterführende

Informationen zu dem jeweiligen Ort erhalten. So erfährt man spielerisch viel Wissenswertes über die Natur, das Fischerleben, den ‚Strumpfpfahl‘ und die spannende Verbindung zwischen dem Boulevard und dem Circuit. Die Route ist beim Zandvoorts Museum erhältlich.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingdünen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingdünen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

Firmenkontakt

Zandvoort

Pim Huijsmans

Trompstraat 2

2041 JB Zandvoort

023-5737933



https://www.visitzandvoort.de

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92428140



https://www.forvision.de/de/

Bildquelle: @Circuit_Zandvoort