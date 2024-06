50 Jahre pds – Mit Branchenexpertise und zukunftsweisenden Innovationen zum Wegbereiter des digitalen Handwerks

1974 – 2024: Pionierarbeit im digitalen Handwerk

Von einem lokalen EDV-Dienstleister zu einem der führenden Anbieter von Handwerkersoftware und Handwerker-Apps aus der Cloud: die pds-Gruppe hat sich seit ihrer Unternehmensgründung zu einer imposanten Erfolgsgeschichte entwickelt. Mit 295 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei pds sowie bundesweiten pds Partnern und über 45.000 Anwendern steht pds heute, gemäß dem Claim „eine Software voraus“, für Technologieführerschaft in cloudbasierter Software, für erstklassiges Branchen-Know-how im Handwerk sowie für eine hohe Innovationskraft, die sich über viele Jahre in modernster Software mit Zukunfts- und Investitionssicherheit für pds Kunden ausdrückt. Dies unterstreicht der Spezialist für Handwerkersoftware zum 50-jährigen Firmenbestehen mit einer Neuauflage von pds Impuls, einer bundesweiten Stadion-Roadshow im Herbst, auf der pds und pds Partner gemeinsam ihren Kunden, Interessenten und Marktpartnern die neuesten Entwicklungen für das digitale Handwerk der Zukunft vorstellen.

Der pds Innovations- und Technologiegeist ist nicht nur fest in dem Unternehmens-Claim „pds. Eine Software voraus“ verankert, sondern hat auch maßgeblich die Unternehmenskultur geprägt. „Bei pds leben wir einen agilen Spirit, der Technologie und Innovation verbindet, um Software gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln, die betriebswirtschaftliche Software und mobiles Arbeiten im Handwerk zur Leistungsstärkung und Digitalisierung führt. Mit dem Einsatz modernster Technologien und unserer langjährigen, unabhängigen Branchen- und Prozesskompetenz schaffen wir und unsere Partner für unsere Kunden nicht nur eine hohe Investitionssicherheit“, so pds Geschäftsführer Jörg Bilz. „Wir geben ihnen in einer durchgängigen und medienbruchfreien Anwendung all die Werkzeuge an die Hand, um ihre Abläufe im Büro und Außendienst miteinander zu vernetzen und ihren Geschäftsbetrieb für die digitale Zukunft des Handwerks zu rüsten. Die auf Unabhängigkeit, Langfristigkeit und Kontinuität ausgerichtete Mission basiert auf einer vertrauensvollen und engen persönlichen Zusammenarbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von pds und pds Partnern mit unseren Kunden. Unsere Branchen-, Beratungs-, Multi-Cloud-, IT- und Lösungskompetenz sind dabei wesentliche Erfolgsfaktoren unseres stetigen Unternehmenswachstums. Dafür danken wir herzlich unseren Kunden und werden dies verantwortungsvoll auch für die kommenden 50 Jahre als pds Spirit leben.“

pds Software – die richtige Lösung für jedes Gewerk

Ob Elektro- und Gebäudetechnik, SHK, Photovoltaik, Kälte-/Klimaanlagen, Dachdecker, Bodenleger oder Maler, pds Software bildet alle Anforderungen durchgängig ab. Die pds Handwerkersoftware zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Skalierbarkeit aus – und lässt sich nahtlos in die bestehende IT-Infrastruktur des Betriebs integrieren, auf dem lokalen Server oder aus der pds Cloud. Zahlreiche E-Commerce-Schnittstellen wie GAEB, UGL, IDS, Open Masterdata oder die DATEV-Anbindung zur Steuerberatung gewährleisten integrierte Prozesse und sorgen für eine reibungslose Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern. Transparente Prozesse: Mit Apps unter anderem für Kundendienst, Zeiterfassung, Materialwirtschaft, Lagerlogistik, Werkzeug- und Geräteverwaltung sowie Projektmanagement sind die Mitarbeiter auch auf der Baustelle stets digital vernetzt.

Ausblick: pds Impuls Stadiontour im Herbst 2024

Wie Handwerksbetriebe aus dem Bau- und Baunebengewerbe die Herausforderungen der Digitalisierung meistern und gleichzeitig ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern, zeigt das Unternehmen ab September auf einer Stadiontour durch Deutschland an insgesamt 6 Standorten. Mit der Veranstaltungsreihe „pds Impuls 2024“ informiert pds gemeinsam mit seinen Partnern in interaktiven Workshops rund um die wichtigsten Entwicklungen zu mobilen Apps, digitalem Einkauf, Multi-Cloud-Diensten, Künstlicher Intelligenz sowie automatisierten pds Workflows.

Über pds

Mit 50-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für Handwerk und Bau für alle Prozesse von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Rund 290 Mitarbeitende bei pds und pds Partnern betreuen die Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen: www.pds.de

