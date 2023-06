3D-Druck-Software mit 3MF-Format für additive Fertigung

Integration des 3MF Open-Source-Dateiformates in die 4D_Additive Software

Das deutsch-französische Software-Unternehmen CoreTechnologie (CT) ist dem 3MF Industriekonsortium beigetreten und hat die neueste Version der 3D Druck-Software 4D_Additive für das 3D-Fertigungsformat 3MF (3D Manufacturing Format) optimiert. Die Integration des 3MF Open-Source-Dateiformates in die 4D_Additive Software ist ein weiterer Schritt, um den wichtiger werdenden Industriestandard für die additive Fertigung zu stärken.

Brücke zwischen CAD Daten und additiver Fertigung

Die Druck-Software 4D_Additive ist eine moderne technologische Brücke zwischen CAD Daten und additiver Fertigung. Das Tool liest und schreibt das moderne 3MF-Datenformat. Das offene 3D Druckformat ermöglicht es, 3D Modelle und Produktionsdaten für die additive Fertigung unabhängig sowie plattformübergreifend an unterschiedliche Software, Hardware und Dienstleister zu senden.

Basierend auf der Expertise von CoreTechnologie im Bereich der Interoperabilität ermöglicht 4D_Additive darüber hinaus das Lesen und Schreiben aller gängigen 3D Datenformate und bietet automatische Funktionen für das 3D-Nesting sowie ein hochpräzises Slicing von tesselierten und exakten CAD B-Rep Modellen. Die Software wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und ist dank einer benutzerfreundlichen, intuitiven und ergonomischen Grafikoberfläche für Experten und für Einsteiger geeignet.

Additive Fertigung mit hoher Genauigkeit

Die Software von CoreTechnologie ermöglicht die direkte Verarbeitung sowie Korrektur und Optimierung von CAD Modellen, um einen nahtlosen sowie automatisierten Workflow für alle wichtigen 3D Druckverfahren sicherzustellen. CT Geschäftsführer Armin Brüning erklärt: „Wir freuen uns, Teil des 3MF Konsortiums zu sein und die einzigartigen Fähigkeiten von 4D_Additive vor allem in Bezug auf die Verwendung von exakten B-Rep CAD Modellen für den additiven Fertigungsprozess einzubringen. Die Industrie ist bereit, diese Technologie zu nutzen, die sowohl die Präzision und Nachvollziehbarkeit des etablierten CAD Standards sowie Fertigungsinformationen wie 3D Bemaßungen und Toleranzen mitbringt“.

Die Einsatzmöglichkeiten für die neue Technologie sind vielfältig und reichen von der Luftfahrt- über die Automobilindustrie bis hin zur Medizintechnik.

Weitere Informationen sind abrufbar unter www.coretechnologie.de/produkte/4d-additive .

+++

Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D Software.

www.coretechnologie.com

Firmenkontakt

Core Technologie GmbH

Armin Brüning

Klinger 5

63776 Mömbris

0049 6029 98 999 10



http://www.coretechnologie.com

Pressekontakt

PR Solutions by Melanie Schacker

Melanie Schacker

Bsuch 241

5760 Saalfelden am Steinernen Meer

0049 179 67 43 552



http://www.pr-schacker.de

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH