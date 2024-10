33 KI-Methoden für den Seminareinsatz . Teilnehmende mit ChatGPT als Co-Trainer in lebendige Seminarübungen einbinden

In seinem innovativem Methodenbuch präsentiert Gert Schilling 33 Übungen, mit denen leibhaftige Seminarleiter die digitale Intelligenz von ChatGPT als Co-Trainer gezielt für überraschende und ungewöhnliche Lernarrangements nutzen. Dazu gibt er praktische Anleitungen mit vielen Visualisierungen und technischen Tipps an die Hand, um Übungen für Vorstellungsrunden, Rollenspiele, Kommunikations- und Argumentationstrainings oder Lösungsfindungen mithilfe individueller „Prompts“ einen kreativen Kick zu geben. Das Methodenbuch ist im Bonner Fachverlag managerSeminare erschienen.

„Warum arbeiten mit KI-Methoden?“ Dafür liefert Gert Schilling im Einleitungskapitel gleich sechs Argumente. Sinngemäß lauten sie: KI liefert wie eine Art „Überraschungsgast“ oder „digitaler Joker“ in Sekundenschnelle nicht vorhersehbare Impulse und bringt damit eine zusätzliche spielerische Note und Abwechslung in das Seminar. Die Methodenprompts können mit individuellen Details ergänzt werden, die auf die Situation der Teilnehmenden zugeschnitten sind. Das gilt vor allem, wenn Seminarleitende die Möglichkeiten bewusst und gekonnt nutzen, wozu Gert Schilling auf Basis seiner Erfahrungen anregen und praktisch unterstützen will. So ist für Spannung gesorgt im Wechsel von verschiedenen Sozialformen wie Plenum, Kleingruppe, Paargesprächen und Einzelarbeit sowie in unterschiedlichen Lernphasen.

Eine Übersichtsmatrix bietet einen schnellen und gezielten Zugriff auf die Methoden geordnet nach Seminarthemen und -phasen. Im Hauptteil werden die Methoden Schritt für Schritt beschrieben – mit Freiräumen für kreative Anpassungen nach individuellem Bedarf und je nach überraschenden Antworten der KI.

Einige Beispiele: Der „Rollenspiel-Dialog mit KI“ eignet sich für alle Seminarthemen, bei denen das Training von Dialogen im Mittelpunkt steht, ob Kommunikationstraining, Konfliktgespräche oder Führungskräfteschulung. Mit der „Argumentationstrainerin“ lernen Teilnehmende im verbalen Schlagabtausch mit der KI als Sparringspartnerin Einwänden, Killerphrasen, Gegenargumenten, Bedenken zu begegnen und überzeugend zu argumentieren. Die KI analysiert dabei nicht nur die Einwände, sondern auch die Reaktionen darauf und liefert selbst Formulierungsvorschläge. In „KI-kollegiale Beratung“ bringen Teilnehmende ihre individuellen Fragen zum Seminarthema vor und erhalten kreative Lösungen und Denkanstöße durch ihre Mitteilnehmenden, wobei die KI die Rolle der zusätzlichen Impulsgeberin übernimmt. Das „Reaktionen-Buffet“ serviert für schwierige Gesprächssituationen wie z.B. Kundenbeschwerden von mild bis scharf variierende Inspirationen für einen konstruktiven Einstieg. In der „Einladung zum Perspektivwechsel“ entwickeln Teilnehmende ihre Konfliktkompetenzen. KI analysiert den Konflikt aus den Blickwinkeln aller Beteiligten, lädt dazu ein, den Blickwinkel zu ändern, und bietet mögliche Lösungen an.

Ein Sonderkapitel mit Bonus-Methoden vermittelt u.a. grundlegende Prinzipien der Texterstellung und deren Integration in eine KI-Methode sowie Ideen dazu, wie bildgenerierende KI im Seminar unterstützen kann – oder auch ein Dutzend Inspirationen für zukünftige KI-Methoden, die noch entwickelt werden wollen.

„Hat die KI ein Bewusstsein?“ Was ist der Artificial Intelligence Act?“ Das abschließende Kapitel mit Infoboxen liefert Hintergrundwissen zur KI an sich, zum Umgang mit sensiblen Daten, zu Besonderheiten im Umgang mit KI und erläutert KI-Fachausdrücke.

Zahlreiche Arbeitshilfen und Vorlagen stehen ergänzend zum Download bereit.

Nähere Informationen zu diesem Buch und eine Leseprobe:

https://www.managerseminare.de/tb/tb-12223

Download der Presseinformation unter:

https://www.managerseminare.de/presse/pi-12223.doc

Download der hochauflösende Buchcover-Datei:

https://www.managerseminare.de/presse/tb-12223.jpg

Gert Schilling: 33 KI-Methoden für den Seminareinsatz. ChatGPT im Training interaktiv nutzen, Bonn 2024, 304 S. plus Download-Materialien, kt., ISBN 978-3-949611-33-9, 49,90 Euro oder als ebook im PDF- oder ePub-Format 44,99 Euro.

Der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare ist ein auf die berufliche Qualifizierung spezialisierter Fachverlag. Sein Inhaltsangebot ist in zwei Sparten unterteilt: Die eine Sparte versorgt Führungskräfte mit aktueller Information zu Leadership und New Work – repräsentiert durch das Weiterbildungsmagazin „managerSeminare“ sowie durch „Leadership Medien“ mit komprimiertem Praxiswissen für Führungskräfte. Die zweite Sparte richtet sich an Weiterbildungs-Professionals mit methodisch-didaktischen sowie mit Business-Inhalten. Mit der Fachzeitschrift „Training aktuell“, dem breiten Fundus an „Trainingsmedien“ sowie der Tooldatenbank „Trainerkoffer“ werden Trainerinnen, Berater und Coachs mit handlungsrelevanten beruflichen Hilfestellungen versorgt. Darüber hinaus ist der Verlag Betreiber der Weiterbildungsplattform seminarmarkt.de sowie verschiedener Bildungsveranstaltungen wie etwa dem Branchenkongress „#PTT“, dem Digitalkongress „#VTT“, dem Barcamp „TrainCamp“ sowie dem Visu-Event „#CUBE“.

managerSeminare Verlags GmbH

Pressestelle

Michael Busch

Endenicher Straße 41

D-53115 Bonn

Tel.: +49 (0)228 / 9 77 91-0

Fax: +49 (0)228 / 61 61 64

presseinfo@managerseminare.de

https://www.managerseminare.de – Das Weiterbildungsportal

https://www.managerseminare.de/Trainerbuch – Bücher – Konzepte – Toolkits

Steuernummer: 205/5731/0303

USt. ID: DE 811 522 667

Amtsgericht Bonn HRB 6302

Geschäftsführung: Gerhard May