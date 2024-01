31 Plant-Based-Rezepte für 31 Tage

Der Online-Supermarkt Knuspr startet mit einem stark erweiterten Sortiment an pflanzlichen Alternativprodukten ins neue Jahr und macht es seinen Kunden mit einem Rezepte-Probiermonat noch leichter, in die vegane Welt einzutauchen

München, 17. Januar 2024. Vegane Ernährung ist heutzutage kein Trend mehr, sondern ein fester Teil unserer Gesellschaft. Neben Klimaschutz und Tierwohl rangiert der Wunsch nach einer gesünderen Ernährung zumeist in den Top 3 der Gründe, warum sich Konsumenten für „Plant Based“ Produkte entscheiden. Knuspr begrüßt diese positive Entwicklung und hat alleine im vergangenen Jahr sein Sortiment an veganen Alternativprodukten um 25% im Vergleich zu 2022 erweitert. Der Online-Supermarkt bietet mittlerweile über 800 vegane Alternativen an, die in Sachen Geschmack den herkömmlichen Produkten in nichts nachstehen. Jetzt, zum Start ins neue Jahr, ermuntert der Online-Supermarkt seine Kunden mit 31 veganen Rezepten zum rein pflanzlichen „Probier-Monat“. Gerichte wie Pad Thai, Shakshuka oder Green Goddess Pasta sollen dabei helfen, die Vorzüge pflanzenbasierender Lebensmittel kennenzulernen.

„Mit unserer unvergleichlichen Auswahl an veganen Alternativprodukten bekommen wir insbesondere von Flexitariern, die immer auf der Suche nach interessanten, ausgewogenen und innovativen neuen Produkten sind, grandioses Feedback. Ist ein gewünschtes Produkt noch nicht bei uns verfügbar und entspricht in Geschmack und Herstellung unseren Vorstellungen, versuchen wir alles um es so schnell wie möglich zu listen.“ So Stephan Lüger, Commercial Director Knuspr. „Mit diesem Konzept und unseren veganen Rezeptvorschlägen möchten wir auch alle anderen Kunden motivieren, unsere veganen Alternativprodukte einfach mal auszuprobieren. Wenn sie den ein oder anderen mit ihrem wunderbaren Geschmack davon überzeugen können, dass es nicht immer Produkte tierischen Ursprungs sein müssen, hat sich alle Mühe gelohnt.“

Bei Knuspr erfreut sich die Shop-Kategorie „Plant Based“, in der es u.a. Milch auf Erbsenbasis, Cashewkäse oder pflanzlichen Kaviar zu entdecken gibt, immer größerer Beliebtheit: Mittlerweile legen 44% der Knuspr- Kunden vegane Alternativprodukte in die Warenkörbe – ein Zuwachs von 5% innerhalb eines Jahres. Doch nicht nur die Anzahl an Produkten sucht hierzulande seinesgleichen. Viele Plant-Based-Marken bietet Knuspr exklusiv an, darunter die veganen Käsealternativen von Jay & Joy, ready-to-eat Gerichte in Restaurantqualität von Green Garden und Delikatessen von Heura, den plant-based Pionieren aus Barcelona. Eine zentrale Rolle nehmen darüber hinaus regionale Hersteller wie Heimatkost, die Genussmanufaktur für vegane und vegetarische Bio-Lebensmittel, im Sortiment ein.

Der deutsche Online-Supermarkt Knuspr liefert frische und hochwertige Lebensmittel innerhalb von drei Stunden direkt nach Hause. Im Zentrum des Vollsortiments stehen Frischwaren wie Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch, Milchprodukte und Backwaren. Dabei macht unter anderem die Herkunft und Logistik den Unterschied: Über drei Viertel seines Vollsortiments bezieht Knuspr direkt von Herstellern und Landwirten, nicht von Groß- und/oder Zwischenhändlern. In der Haupternte-Saison stammt bis zu 80% des Obst- und Gemüsesortiments von lokalen Produzenten.

In München dient das Knuspr Logistikzentrum in Garching als einziger Umschlagplatz aller Bestellungen aus dem Raum München und Augsburg, gleiches gilt für den Knuspr Standort in Bischofsheim und die Metropolregion Rhein-Main. Dadurch können die Produkte in kürzester Zeit – ab nur sieben Stunden nach Ernte oder Herstellung – zu den Kunden nach Hause geliefert werden. Mit diesem innovativen Konzept aus frischen Produkten, dem breiten Vollsortiment und der schnellen Lieferung revolutioniert Knuspr den Online-Lebensmittelhandel in Deutschland. Ab 69 EUR Bestellwert erfolgt die Lieferung kostenfrei. Geliefert wird von Montag bis Samstag zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

