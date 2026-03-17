BEST 18/1: Call for Entries

Der legendäre Plakat-Wettbewerb geht in eine neue Runde und feiert damit zugleich sein 20jähriges Bestehen. Dem Sieger winken ein hohes Preisgeld und eine Kampagne im Mediawert von 1,7 Millionen Euro.

Gesucht wird die große Kreation für die ganz große Bühne. Heißt: Der Wettbewerb BEST 18/1 Award für 2026 ist offiziell eröffnet. Ab sofort – und bis zum 15. Mai – können Plakatmotive in den drei Wettbewerbskategorien bzw. Formaten Großfläche, City-Light-Poster und Ganzsäule über die Website eingereicht werden. Mitmachen lohnt sich! Allen Teilnehmern bietet sich auch in diesem Jahr die Chance auf ein Preisgeld von 10.000 Euro cash. Dazu, viel wichtiger: Eine bundesweite Plakatierung im Mediawert von 1,7 Millionen Euro, umgesetzt auf tausenden von Flächen der Out of Home-Unternehmen, die den Award der ASS Werbe GmbH als Sponsoren aktiv unterstützen. Weitere Werbeflächen sind Riesenposter, CityCards, MotorPoster und AmbientBikes. Größer, sichtbarer, öffentlicher kann man mit einer überzeugenden Kreativ-Idee nicht reüssieren.

Der Rahmen ist in diesem Jahr ein ganz besonderer – der BEST 18/1 Award feiert sein 20jähriges Jubiläum. 20 Jahre, die auf ihre eigene Weise Plakat- und Werbegeschichte geschrieben haben. Denn der BEST 18/1 Award nimmt seit jeher eine Ausnahmestellung unter den Out of Home-Awards ein: Er ist sowohl für „echte“ Kampagnen offen als auch für Ideen, die bisher nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben.

Gerade unter letzteren hat der Wettbewerb regelmäßig kreative Goldstücke und echte Eyecatcher hervorgebracht, wie den ersten Gewinner „Tempo“ mit seinen flatternden Fahnen. Wer also am 10. September 2026 bei der Preisverleihung in Köln geehrt wird, reiht sich in ein Defilée starker Kreationen und bekannter Marken ein, von Dr. Oetker und fritz-kola bis zu Philips mit dem Sieger-Plakat „Flotter Dryer“, das seit Wochen überall in Deutschland zu sehen ist.

20 Jahre BEST 18/1 Award, das sind in Summe mehr als 140.000 Plakatierungen auf Großflächen und weiteren Werbeträgern (Ambient, Digital, Riesenposter), 150.000 Euro cash für die Gewinneragenturen und über 20 Millionen Euro Mediawert, die von den Partnern des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt wurden.

Der BEST 18/1 Award fand erstmals im Jahr 2003 statt und wird seitdem regelmäßig ausgeschrieben, lediglich 2017 und in den Corona-Jahren musste er pausieren. Grundidee des Wettbewerbs war und ist, die besondere Kraft des Mediums Plakat für Marken und Produkte erlebbar zu machen. Ging es zu Beginn allein um das Format 18/1 (Großfläche), hat sich der Award über die Jahre auch für City-Light-Poster und Ganzsäulen geöffnet. Eingereicht werden können Motive, die bereits im Aushang waren oder es gerade sind, Motive, die bereits einem Kunden vorgestellt wurden, aber nicht zum Aushang kamen wie auch Motive, die eigens für den Wettbewerb gestaltet wurden.

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Ansprechpartnerin: Stefanie Kraus

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