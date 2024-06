20 Jahre AsVIVA Jubiläum mit großer 20% Rabatt Aktion und Fitnessgeräte Sale

Dormagen, 21. Juni 2024 – AsVIVA feiert ab dem 28. Juni sein 20-jähriges Jubiläum mit einer großen 20% Sommeraktion in seinem Online Shop. Der Markenname AsVIVA ist bei Fitnessgeräten ein fester Begriff: Vom Crosstrainer über klassische Fahrrad-Heimtrainer bis zum High End Laufband oder zur umfangreichen wie massiven Kraftstation bietet die Marke nicht nur exzellente Optionen für den effektiven Fitness-Komfort in den eigenen vier Wänden. Service und Kundennähe sind ebenfalls ein essentieller Bestandteil der Erfolgsformel für AsVIVA. „Wir möchten, dass unsere Kunden nicht nur mit den Produkten zufrieden sind, sondern sich auch bei uns in der AsVIVA Familie wohlfühlen und gut beraten werden“, sagt As-STORES Geschäftsführer Fuat Aslan. Kurz vor den Sommerferien ab dem 28. Juni 2024 bietet der Fitnessgeräte-Hersteller aus Dormagen für seine Kunden eine große Sonderaktion mit 20% Rabatt an. „Wir freuen uns über den großen Anklang im Bereich Heimfitness und auch in der Fitness-Community, den wir über zwei Jahrzehnte verzeichnen konnten“, erklärt Aslan. „Was als kleines Start-Up Unternehmen angefangen hat, ist jetzt eine feste Größe, die sich auf dem Heimfitness-Markt etabliert hat. Darauf sind wir stolz und das wollen auch mit unseren Kunden teilen.“

Top Tipp im Jubiläums-Sale: das neue Modell des Laufbandklassikers AsVIVA T16 mit einem kompletten Design-Upgrade, mehr Power und besserem Fitnesscomputer. „Wir haben unserem Laufband Dauerbrenner T16 ein komplettes Facelift gegönnt, um noch mehr Effizienz und Komfort für das Laufbandtraining zu Hause zu ermöglichen“, sagt der Fitnessgeräte-Hersteller.

Zusätzlich reduziert AsVIVA bei einigen Topsellern und im Bereich des Functional Training (Smart Hanteln, Liegestützgriffe etc.) die Preise, damit das Fitnesstraining auch im Sommer so richtig losgehen kann.

Die Marke AsVIVA gehört zur As-STORES GmbH und ist seit 20 Jahren der erfolgreiche Fitnessgeräte- und E-Mobility-Hersteller aus Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Dormagen und internationalem Vertrieb sowie einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten vom E-Bike bis zur Kraftstation. In den letzten Jahren hat sich die As-STORES GmbH erfolgreich auf weitere Bereiche wie Home & Lifestyle mit der Marke RedNeck erweitert.

AsVIVA Online Shop: https://www.asviva.de

AsVIVA Bestseller Fitnessgeräte Sale: https://www.asviva.de/sale/bestseller-fitness-sale/

Laufband AsVIVA T16: https://www.asviva.de/laufband-asviva-t16-bluetooth-cardio

AsVIVA Pressekontakt

As-STORES GmbH

Kay Pinno

Kohnacker 9a

41542 Dormagen

marketing@as-stores.com

Tel. +49 (0) 2133 – 86888120