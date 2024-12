10 Jahre REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG feiert ihr 10-jähriges Jubiläum – Ein Jahrzehnt Erfolg in der Immobilienbranche

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) feiert ihr 10-jähriges Jubiläum und blickt auf ein Jahrzehnt voller erfolgreicher Immobilienankäufe und -verkäufe, realisierte Bauprojekte, zahleiche umgesetzte Bausanierungen, innovative Lösungen und nachhaltiges Wachstum zurück. Als starker Partner in der Immobilienbranche hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht und ist heute eine feste Größe am Immobilienmarkt.

REBA IMMOBILIEN AG – Ein starker Partner in der Immobilienbranche

Die REBA IMMOBILIEN AG gehört zu den etablierten Akteuren in der Immobilienbranche und ist sowohl als Investor als auch als Bauträger und Projektentwickler aktiv. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und ist auch an weiteren Standorten in Deutschland vertreten. Besonders im Bereich der Gewerbeimmobilien zeigt die REBA IMMOBILIEN großes Engagement.

Neben der Bauträgertätigkeit, der Projektentwicklung und dem Investmentgeschäft bietet die REBA IMMOBILIEN AG für ihre Kunden und Partner auch umfassende Maklertätigkeiten, insbesondere für Off-Market-Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Engagement in der Hotelbranche

Als Partner der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) spielt die REBA IMMOBILIEN AG auch in der Hotelbranche eine Rolle. Das Unternehmen unterstützt Hoteleigentümer beim Ankauf, Verkauf und der Verpachtung von Hotelimmobilien. Darüber hinaus vermittelt die REBA IMMOBILIEN AG Betreiber und Investoren für Hotelprojekte und ist mit der Hotel Investments AG als Investor für Hotelimmobilien tätig.

Kompetenz in der Bausanierung

Mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft, der REBA IMMOBILIEN GmbH, verfügt das Unternehmen über ein erfahrenes Team für Renovierungs- und Modernisierungsprojekte. Insbesondere in der Region Kassel und Hann. Münden bietet die REBA IMMOBILIEN GmbH maßgeschneiderte Lösungen für Bausanierungen und trägt so zur Wertsteigerung von Immobilien bei.

Blick in die Zukunft

Die REBA IMMOBILIEN AG sieht sich auch in den kommenden Jahren als zuverlässiger Partner für Immobilieneigentümer, Investoren, Betreiber und Projektentwickler. „Unser Ziel ist es, weiterhin innovative und nachhaltige Lösungen für die Immobilienbranche zu entwickeln und unser eigenes Portfolio sowie das unserer Partner stetig auszubauen“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

