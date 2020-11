Auch im digitalen Zeitalter sind Printmedien für Ihr Unternehmen unverzichtbar, um Ihre Zielgruppe gezielt anzusprechen. Früher sind Ihre Flyer und Broschüren im Papiermeer untergegangen. Im Internetzeitalter verschwinden Ihre Banner, E-Mails und sonstigen digitalen Werbemittel in der Werbeflut. In der heutigen Zeit darf Ihre Printwerbung weder altbacken noch verstaubt werden. US Media LTD unterstützt Sie bei der Auswahl und Gestaltung ausgefallener Printmedien und stellt Ihnen im folgenden Beitrag 10 Varianten vor.

10 originelle Ideen für Ihre Printmedien

Als Unternehmer haben Sie bestimmt schon Erfahrungen mit diversen Printmedien, zum Beispiel mit Plakaten, Visitenkarten und Flyern gesammelt. Ihre Erfahrungen sind das Fundament für bessere, ausgefallene Printwerbung. Ihre Zielgruppe können Sie beispielsweise mit Plakaten, welche herkömmliche Wahrnehmungen auf den Kopf stellen, Flyern, an denen Ihre Kunden drehen, schieben oder ziehen können und mit exklusiven Visitenkarten begeistern. US Media LTD setzt Akzente, mit denen Sie Ihre Zielgruppe garantiert erreichen.

1. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit einem ausgefallenen Printwerbemittel. Ihre Brauerei kann zum Beispiel eine Bierflasche in Postkartenform stanzen lassen. Der Schaum lässt sich perfekt mit Glanzlack gestalten. Durch innovative Prägetechniken lässt sich dieses Printmedium zusätzlich veredeln.

2. Sie können sich des Weiteren mit Ihrer Printwerbung von Ihren Mitbewerbern abheben, wenn Sie ausgefallene Materialien (Kunststoff, Steine) mit Ihrer Botschaft bedrucken lassen.

3. Auf Visitenkarten kann kein Unternehmen verzichten. US Media LTD erweckt Ihre Visitenkarten zum Leben. Lassen Sie zum Beispiel eine Visitenkarte aus Holz gestalten, wenn Ihr Unternehmen in der Branche Holzverarbeitung agiert.

4. US Media LTD gestaltet Ihre Broschüren, damit sie Ihre Zielgruppe begeistern. Das Interesse Ihrer Kunden wird durch ein ausgefallenes, ansprechendes Layout, hochwertige Papiersorten und ein originelles Layout geweckt.

5. Der Gesamteindruck Ihrer Folder und Flyer entscheidet über erfolg oder Misserfolg Ihrer Werbung. Werbeprofis unterstützen Sie bei der Auswahl des perfekten Formats und entwickeln ein spezifisch für Ihre Zielgruppe und Produkte maßgeschneidertes Print-Werbemittel. Die wichtigsten Informationen werden hervorgehoben, sodass Sie im Gedächtnis des Betrachters bleiben.

6. Richtig gute Printanzeigenwerbung bietet Storytelling in einem einzigen Bild. Das Bild erregt das Interesse Ihrer Zielgruppe. Die Printanzeige begeistert mit Wortwitz, überrascht und unterhält. Es sollte zudem außergewöhnlich platziert sein.

7. Stempel und Sticker sind flexibel einsetzbar. Mit einem aufgeschlossenen Design und witzigem Inhalt gestaltete Exemplare verteilen sich quasi von selbst.

8. Mit einem Kalender machen Sie Ihre Kunden ganzjährig auf Ihre Produkte, Marke und Angebote aufmerksam.

9. Flyer können witzig mit einem Bart und/oder Haaren gestaltet werden.

10. Zu besonderen Sinneserlebnissen verhelfen Sie Ihrer Zielgruppe mit Duftanzeigen.

