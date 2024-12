10.000 Euro für die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern

Pharmahersteller Aenova überreicht Spendenscheck

Starnberg, 05. Dezember 2024 – Aenova, einer der weltweit führenden Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharma- und Gesundheitsindustrie, hat jüngst eine Spendenaktion für die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) durchgeführt. Mitarbeitende von Aenova haben für die Stammzell-Spenderdatei der AKB, die weltweit passende Spender für Leukämie-Patienten vermittelt, gespendet. Das Unternehmen hat den Betrag auf 10.000 Euro aufgestockt. Gestern fand die Scheckübergabe bei der AKB in Gauting statt.

Aenova ist ein führender Auftragsentwickler und -hersteller für die Pharmabranche mit Headquarter in Starnberg/Percha. Mit rund 4.000 Mitarbeitenden und 15 Standorten weltweit trägt das Unternehmen zur globalen Medikamentenversorgung bei. Zu den bei Aenova gefertigten Medikamenten zählen auch Arzneimittel zur Krebstherapie, wie z.B. Leukämie, und Immunsuppressiva. Die gemeinnützige Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) in Gauting führt die drittgrößte Stammzell-Spenderdatei Deutschlands. Täglich werden bei der AKB ca. drei bis fünf Spendende persönlich betreut, die ihre gesunden Stammzellen einem Leukämiepatienten für eine Stammzelltransplantation schenken.

Leukämiepatienten benötigen Krebsmedikamente, um die Krankheit zu bekämpfen, und im Anschluss an eine Stammzelltransplantation Immunsuppressiva, um Abwehrreaktionen des Immunsystems zu unterdrücken. Auf der Suche nach Unterstützung im Kampf gegen Leukämie kamen Aenova und die AKB in Kontakt. Zufällig tragen auch der Gründer und Vorstand der AKB, Dr. Hans Knabe, und die Head of Corporate Communications und Projektverantwortliche bei Aenova, Dr. Susanne Knabe, den gleichen Nachnamen. Im Rahmen einer ersten Kooperation stellten sich Patientenvertreter der AKB Aenova-Mitarbeitenden auf einer internen Veranstaltung vor. Der lebendige Vortrag der zwei ehemaligen Krebspatienten betonte, wie lebenswichtig eine zuverlässige Versorgung mit Medikamenten ist. Der im Anschluss initiierte Spendenaufruf brachte einen hohen Betrag ein, den das Unternehmen großzügig aufrundete. Der Spendenscheck in Höhe von 10.000 Euro wurde am 04. Dezember 2024 symbolisch bei der AKB in Gauting übergeben.

„Wir danken Aenova und den Mitarbeitenden herzlich für die großzügige Spende. Finanzielle Zuwendungen sind – neben der Typisierung – eine der wichtigsten Säulen unserer Arbeit für Leukämiepatienten“, erläutert Dr. Hans Knabe, Gründer und Vorstand der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern. „Jede gesunde Person kann zudem helfen und sich als Stammzellspender registrieren; die Typisierung ist ganz einfach.“

„Für uns bei Aenova stehen Kunden und damit Patientinnen und Patienten an erster Stelle. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam die AKB unterstützen können“, ergänzt Dr. Susanne Knabe, Head of Corporate Communication bei Aenova.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.000 Mitarbeitende an 14 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

