Zwischen Sprache und Pinselstrichen: Julio Calvo im Gespräch über seine kreative Welt

Hinter den Kulissen der Kreativität: Julio Calvo als Linguist und Maler

Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?

Ich bin Linguist (Diplom-Übersetzer) und “schreibe“ daher seit meinem Studium an der Universität Heidelberg, d.h. seit 1976. Allerdings keine Romane. Das ist eine relativ neue Aktivität.

Was machen Sie neben dem Schreiben?

Ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Hildesheim. Bis zum Jahr 2021 war ich lange Zeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt, und zwar im Bereich der Internationalen Kommunikation.

Darüber hinaus bin ich Maler und lehre seit vielen Jahren – ebenfalls an der Universität Hildesheim – Kunst/Malerei im Bereich der Lehramtsausbildung. Kurz: Meine Welt ist die Welt der Sprache und der Kunst.

Wird es weitere Bücher von Ihnen geben/An was arbeiten Sie gerade?

Ja – ich arbeite bereits an der Fortsetzung meines Debütromans, d.h. am zweiten Roman: Die Geschichte geht weiter!

Deutschland durch fremde Augen: Die Inspiration hinter meinem Werk

Warum haben Sie genau dieses Thema für Ihr Buch gewählt?

Das Thema hat damit zu tun, dass A) Deutschland ein Einwanderungsland ist, und B) dass die Einwanderer naturgemäß, logischerweise, ein anderes Bild von Deutschland haben können, als die Einheimischen, und C) auch unter den Einwanderern das Deutschlandbild variieren kann, und D) die Literatur diese unterschiedlichen Sichtweiten reflektieren sollte.

Wie lange haben Sie für dieses Buch gebraucht?

Ich habe 60 Jahre für dieses Buch gebraucht. Für das Schreiben des Romans haben allerdings 5 Jahre gereicht, wobei ich zugeben muss, dass ich sowohl langsam spreche als auch langsam schreibe. Worte sind wichtig, sie haben eine Bedeutung. Dafür haben wir keinen “gelben Sack“. Zudem gibt es auch Menschen, die zuhören können. Das sollte man nie vergessen.

Thema 3: Zusammenarbeit mit dem Verlag

Wie sind Sie auf den Verlag aufmerksam geworden?

Durch eine Studentin, die im Verlag ein Praktikum absolviert hat und von ihrer Arbeit begeistert war. Also durch einen Zufall. Wobei ich, ehrlich gesagt, nicht an Zufälle glaube. Alles in der Welt ist miteinander verbunden. Wenn auch auf eine sehr komplexe Art und Weise, die für uns Menschen nicht immer nachvollziehbar ist. Wir können die Logik nicht erkennen.

Welche Bücher haben Sie bereits bei indayi editon publiziert?

Es ist mein erster Roman bei indayi edition, und hoffentlich nicht mein letzter.

Wie viel Einfluss konnten Sie auf Lektorat/Covergestaltung nehmen?

Mit dem Lektorat hatte ich eine gute Kommunikation. Es gab keine Konflikte. Zur Covergestaltung konnte ich Vorschläge einreichen. Das letzte Wort hat natürlich das Lektorat, also der Verlag. Ich vermute, dass das bei allen Verlagen so ist.

Über den Autor

Der Autor Julio César Arranz Calvo wurde in der spanischen Provinz Segovia geboren. Durch die Emigration der Familie nach Deutschland Anfang der 60er Jahre verbrachte er einen Teil seiner Kindheit und Jugend im hessischen Groß-Umstadt, einer Kleinstadt am Rande des Odenwaldes. Julio Calvo ist Linguist (Übersetzer-Diplom der Universität Heidelberg) und Künstler (lehrt Malerei im Lehramtsstudium an der Stiftung Universität Hildesheim). Bei seinem ersten autofiktionalen Roman geht es ihm um seine Erfahrungen als junger Ausländer in seiner neuen Heimat, dem vom Krieg traumatisierten Deutschland: Welche Faktoren prägen die Entwicklung der Identität? Wie wird die deutsche Kultur von außen empfunden? Julio Calvo ist davon überzeugt, dass die persönliche Identität viele Gesichter und Facetten hat, die weit in die Geschichte zurückreichen: in die Familiengeschichte vieler Generationen, in die Zeitgeschichte des politischen Europas und in die Entwicklungsgeschichte seelischer Inkarnationen. Nach einer Familientragödie im Jahre 2014 fängt er an, zu schreiben; aus dem persönlichen Schreibprojekt Wanderungen zur Sausteige wird nach einigen Jahren sein Debütroman WANDERTAGE.

Über den Verleger

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Zudem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Er ist außerdem Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt. Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen. Denn sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.

Seine innovative und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com, hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.

Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm. „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse Dantse

Über indayi edition

indayi edition ist ein aufstrebender, kleiner, bunter, außergewöhnlicher Start-up-Verlag in Darmstadt. Der erste deutschsprachige Verlag, der von einem afrikanischen Migranten in Deutschland gegründet wurde. Hier wird alles veröffentlicht, was Menschen betrifft. Sie berührt und bewegt. Unabhängig von kulturellem Hintergrund und Herkunft.

Indayi edition veröffentlicht Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht. Sondern am liebsten unter den Teppich kehrt. Unter denen aber Millionen von Menschen leiden. Bücher, die bei indayi erscheinen, haben das Ziel, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern. Seien es Ratgeber, Sachbücher, Romane oder Kinderbücher. Das Angebot ist vielfältig. Von Liebesromanen und Ratgebern zu den Themen Gesundheit, Krebs und Ernährung. Aber auch Erotik, Liebe und Erziehung kommen nicht zu kurz. Außerdem erwarten die Leser:innen spannende Thrillern und Krimis, psychologische Selbsthilfebüchern, Büchern über Politik, Kultur, Gesellschaft und Geschichte. Von Kochbüchern bis hin zu Kinder– und Jugendbüchern bietet indayi edition alles!.

