Nürnberg – Am 20. Januar 2025 wird die NürnbergMesse wieder zum wichtigsten Treffpunkt des regionalen Mittelstands. Der Nürnberger Unternehmer-Kongress (NUK) bringt dann über 900 Unternehmer aus dem regionalen Mittelstand zusammen und gibt einen exklusiven Einblick in heiß diskutierte Unternehmer-Themen. Unter dem Motto „Horizonte erweitern“ und der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten erwartet die Teilnehmer ein Programm, das aktueller nicht sein könnte.

Inspirierende Keynotes zum Jahresstart

Die Teilnehmer des Nürnberger Unternehmer-Kongresses können sich auf drei hochkarätige Keynote-Speaker freuen, die ihre individuellen Erfolgsgeschichten, Krisen und Lösungen in inspirierenden Vorträgen mit dem Publikum teilen. Zwei Keynotes sind über den Tag des NUK verteilt, während der dritte Vortrag den Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft am Abend abrundet. Und das sind die Themen:

„Haltung schlägt Hype: Wie Werte den langfristigen Erfolg sichern“: Zu Beginn spricht Michael Oschmann, CEO der Müller Medien Gruppe in Nürnberg, über die Entwicklung seines Unternehmens. Wie schafft Müller Medien den Spagat zwischen Tradition und Innovation? Warum hat sich Müller Medien zu einem Brand House mit zahlreichen digitalen Geschäftsmodellen entwickelt und wie bewahrt das Medienunternehmen seine Werte in diesem digitalen Start-up-Mix? Michael Oschmann spricht über Haltung und gibt interessante Einblicke in die vielfältige Unternehmensstruktur von Müller Medien.

„Künstliche Intelligenz und Mittelstand: Erfolgsstrategien für die Zukunft“:

Jens Freiter, Mitgründer von HolidayCheck und Experte für digitale Transformation, liefert in seiner Keynote frische Impulse für die Zukunft. Der Unternehmer, Berater und Investor gibt praxisnahe Einblicke, wie Mittelständler KI nutzen können, um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Wachstumschancen zu erschließen. Ein inspirierender Ausblick auf die Möglichkeiten der digitalen Transformation.

„Die Hundertjährige, die sich transformierte und weiterlebte“: Zu den lokalen Conrad Electronic Fachgeschäften haben viele Menschen immer noch eine emotionale Verbindung. Dr. Werner Conrad erzählt in seiner Keynote, warum der Abbau des stationären Handels für die Conrad Electronic SE dennoch nötig war und sogar zu Wachstum führte. Die Kongress-Besucher erfahren in dieser Abschluss-Keynote beim Neujahrsempfang, wie die Disruption der letzten zehn Jahre die insgesamt einhundertjährige Geschichte des einstigen Elektrofachgeschäfts geprägt haben.

Gesprächskreise bieten lebendige Diskussionen

Neben den Keynotes bietet der Nürnberger Unternehmer-Kongress insgesamt sieben themenspezifische Gesprächskreise. Themen wie „HR im Flow“, „Private Equity“, „Nachhaltigkeit und Finanzierung“, „Die Magie der KI“, „Start-up meets Mittelstand“, „Führungs- und Kulturwechsel“ und „Think like a hacker“ geben den Teilnehmern praxisrelevante Einblicke und Raum für regen Austausch mit Experten und Führungskräften.

Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft

Der Neujahrsempfang der mittelständischen Wirtschaft, zu dem auch der Bayerische Ministerpräsident und Schirmherr der Veranstaltung, Dr. Markus Söder, sowie der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König erwartet werden, bietet eine weitere Möglichkeit für frische Impulse für den Mittelstand. Zum Abschluss des Events wird der Netzwerkpreis „Gemeinsam sind wir stark“ verliehen, der herausragendes Engagement für die Metropolregion Nürnberg würdigt. Im Anschluss lädt ein entspanntes Get-together mit kulinarischen Highlights dazu ein, Kontakte zu knüpfen und das persönliche Netzwerk auszubauen.

Sichern Sie sich Ihren Platz beim Unternehmer-Kongress 2025 und profitieren Sie von einem Tag voller Inspiration und Austausch. Weitere Informationen zum Kongress und zur Anmeldung finden Sie unter www.unternehmer-kongress.de. Die Teilnahmegebühr beträgt 245,00 Euro (zzgl. MwSt.).