Zwiegenähte Schuhe und Stiefel für Drinnen und Draußen

Klassische Büroschuhe braucht man im Homeoffice nicht. Also warum nicht ein Paar zwiegenähte Allrounder für drinnen und draußen. Für Stadt und Land.

Corona hat die Schuhmode verändert.

Durch Homeoffice werden weniger klassische Büroschuhe gebraucht. Viele Arbeitnehmer überdenken den Kauf von klassischen Büroschuhen und greifen lieber zu hochwertigen zwiegenähten, alltagstauglichen Lederschuhen. Warum nicht ein Paar zwiegenähte Alltagsschuhe für drinnen und draußen gleichzeitig. Im neuen Vitalinus Online Shop findet jeder den richtigen Schuhtyp. Vom angesagten Herrenschuh in den unterschiedlichsten Formen, Designs und Größen. Oder die neuen zwiegenähten Herren Sneakern Sportler Classic von Steinkogler für die Freizeit? Ebenfalls zwiegenähte, coole Herren Boots von Lavitus für den Alltag oder lieber die eleganten zwiegenähte Business Schuhen von Trabert oder Steinkogler? Der neue Vitalinus Online Shop hat zwiegenähte Damen und Herren Schuhe für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel auf Lager.

Vitalinus weiß, was einen guten, zwiegenähten Halbschuh ausmacht.

Die gute Passform ist für die Herstellung und das Tragegefühl eines Schuhes entscheidend. Das Geheimnis liegt in der benutzten Leistenform. Beim Maßschuh wird ein individueller Leisten nach Vorbild des Fußes vom Maßschuhmacher für diesen Fuß gefertigt. Bei Vitalinus und unseren manufaktur-gefertigten Kleinserien von zwiegenähten Schuhen ist dies nicht machbar und wir greifen auf verschiedene, bewährten Leistenformen zurück. Z.B. der klassische Wiener Leisten. Dieses Formstück aus Holz oder Kunststoff ist eine vereinfachte Kopie des Fußes und legt die zukünftige Form z.B. ein Halbschuh und den Charakter des Schuhs fest. Bei den zwiegenähten Halbschuhen von Trabert und Steinkogler wird z.B. der Wiener Leisten eingesetzt. Er bietet genügend Zehenfreiheit und eine bewährte Passform. Zwiegenähte Schuhe werden in Kleinserien von Hand gefertigt. Bei den manufaktur-gefertigten, zwiegenähten Schuhen stanzt der Schuhmacher die einzelnen Teile, bei gleichzeitiger optimaler Einteilung, aus der Lederhaut zu. Bei zwiegenähten Schuhen von Lavitus, Trabert und Steinkogler werden Sohlen, Schaft und Rahmen werden nicht miteinander verklebt und gepresst, sondern wie der Name verrät, zweimal vernäht. Zwiegenäht!

Vitalinus legt wert auf Nachhaltigkeit. Zwiegenähte Schuhe sind nachhaltig. Durch die Nachhaltigkeit ist ein zwiegenähter Schuh überlegen. Im Gegensatz zu einem industriell gefertigten “Billig-Schuh”, der zum Teil noch mehr kostet, da er den Namen eines Modelabels trägt. Was kein zwingendes Qualitätskriterium ist und kann ein handgefertigter, zwiegenähter Schuh immer wieder neu aufgearbeitet werden. “Hochwertige, zwiegenähte Schuhe haben einen deutlich höheren Preis, das relativiert sich zusätzlich durch ihre längere Haltbarkeit.” Friedrich Jöst von Vitalinus: “Leider sind Schuhe für die breite Masse zum kurzlebigen Konsumgut in der Wegwerfgesellschaft geworden. Zwiegenähte Schuhe sind keine Modeartikel, sondern Gebrauchsschuhe und ein Paar zwiegenähte Schuhe, werden, gute Pflege vorausgesetzt, über Jahrzehnte treue Begleiter auf Schritt und Tritt sein.” Das rechnet sich im Endeffekt.

Wer bisher dachte, zwiegenähte Schuhe wären ausschließlich Bergschuhe und Arbeitsstiefel, der liegt falsch und kennt Vitalinus noch nicht. Alle, die ein stabiles Schuhwerk brauchen und für alle, die gerne draußen sind, sind zwiegenähte Schuhe unersetzlich. Förster, Landwirte und Waldarbeiter schwören auf zwiegenähte Schuhe von Vitalinus. Typische Vertreter der zwiegenähten Schuhe bei Vitalinus sind Trabert Haferlschuhe, Lavitus Filzschaftstiefel, Alutherm-Stiefel, Lavitus Lederschaftstiefel mit oder ohne Lammfellfutter und zwiegenähte Halbschuhe von Steinkogler unf Trabert. Eine Besonderheit gibt es bei Vitalinus. Vitalinus hat ein breites Sortiment an handgefertigten, zwiegenähten Business Schuhe mit Profilsohle im Portfolio. Für alle die im Büro und im Freien arbeiten.

Der Zwienaht-Spezialist Vitalinus ist ein traditionsbewusster Familienbetrieb. Im Kataloggeschäft sowie im Onlineshop wird eine kleine Auswahl, ausschließlich von deutschen, italienischen, ungarischen und österreichischen Herstellern präsentiert. Ein Hauptaugenmerk liegt auf handgefertigten zwiegenähten Freizeitschuhen und Jagdstiefel. Seit Januar 2021 hat die Vitalinus- Internetpräsenz ein neues, modernes Erscheinungsbild inklusive Onlineshop und attraktive Sonderangebote. Premium Partner sind Trabert, Laszlo, Steinkogler, Lavitus, und Völkl Schuhe.

