Zweisprachige Bücher aus dem Karina-Verlag zur Sprachförderung

Die folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag bieten eine schöne Möglichkeit, Kinder an Englisch heranzuführen. Es sind Wendebücher, wo der gesamte Text sowohl in Deutsch als auch in Englisch ist. Die illustrierten Erzählungen sind durch das kindgerecht gestaltete Layout sowohl für Leseanfänger als auch zum Vorlesen bestens geeignet. Die jungen Leser/innen werden an den spannenden Erzählungen sehr rasch Gefallen finden und viel Spaß am Wechsel zwischen den beiden Sprachversionen haben.

Der Blaubeerfuchs

Für den kleinen Fuchs steht der erste Schultag vor der Türe, doch seine Mutter findet ihn nicht, obwohl er sich so darauf gefreut hat.

Was mag da wohl für ein Missgeschick passiert sein, dass der Fuchsjunge sich nicht in die Schule traut? Ob Mama Fuchs das wieder in Ordnung bringen kann?

Zweisprachiges Kinderbuch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch

Toph das Faultier

Die kleine Toph lebt in einem großen Wald. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist das Verzehren von saftigen Blättern und gemütlich auf einem Baum herumhängen. Doch dann wollen die anderen Faultierkinder nicht mehr mit ihr spielen… Was wohl der Grund ist? Aber während Toph darüber nachdenkt, überschlagen sich die Ereignisse im Wald und ein Unglück bahnt sich an.

Zweisprachiges Buch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch

Huck, der Seeräuber vom Attersee

Ein frecher Seeräuber, bärenstarke Mäuse und eine liebliche Stimme ergeben eine zauberhafte Erzählung, die am wunderschönen Attersee spielt. Warum der kleine Huck zum Seeräuber wird und wie er aus ganz anderen Gründen berühmt und glücklich wird, erzählt diese Geschichte.

Dieses Kinderbuch ist aus unserer Serie für visuelles Sprachenlernen in Deutsch/Englisch.

Als die Haselmaus ihre Farbe verlor

Tief im Wald, in einem hohlen Baum, lebt eine kleine Haselmaus.

Ihr Freund, der Wolf, hat bald Geburtstag und sie will ihm eine Freude bereiten, also geht sie auf die Suche nach dem passenden Geschenk. Doch auf einmal ist die kleine Maus nicht mehr bunt, sondern schwarz/weiß. Verzweifelt versucht sie – mit der Hilfe anderer Waldtiere – eine Lösung zu finden.

Zweisprachiges Kinderbuch zur Sprachförderung Deutsch/Englisch

