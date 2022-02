Zwei Wechsel in der Geschäftsführung der Perschmann Gruppe

Die Geschäftsführung der Hch. Perschmann GmbH und der Perschmann Calibration GmbH in Braunschweig stellt sich neu auf

Braunschweig, Februar 2022 – Die Hch. Perschmann GmbH, Systempartner für Qualitätswerkzeuge, und die Perschmann Calibration GmbH, Spezialist für Kalibrierdienstleistungen, haben neue Geschäftsführer. Cem Özcan und Alexander Siefert übernahmen im Januar 2022 jeweils die Geschäftsführung der zwei Unternehmen der Perschmann Gruppe. Beide bringen langjährige Führungs- und Vertriebserfahrung von namhaften Unternehmen aus dem Bereich Werkzeugherstellung und -vertrieb bzw. der Verbindungs- und Montagetechnik mit.

Hch. Perschmann GmbH: Optimierung der Strategie und Wachstum

Cem Özcan war bisher Vertriebsleiter Nord-Osten, Mitglied der Geschäftsleitung und Prokurist bei dem Zulieferer für kommerzielle und Industrieausrüstung Hilti AG. Er verstärkt die Geschäftsführung der Hch. Perschmann GmbH neben Justus Perschmann, der das Familienunternehmen in fünfter Generation leitet. “Bei meiner neuen Aufgabe stehen die Weiterentwicklung der bestehenden Strategie und die Optimierung der Vertriebssteuerung im Vordergrund. Die Zielsetzung ist dabei, die Perschmann Gruppe weiter als großartigen Arbeitgeber zu etablieren und nachhaltiges profitables Wachstum sicherzustellen”, sagt Cem Özcan über seine Ziele.

Im Fokus stehen dabei die Themen Mitarbeiter- und Kundenentwicklung sowie die Etablierung der Perschmann Gruppe als bester Partner und Lieferant für die Industrie, erläutert Özcan: “Neben den Kerngeschäftsfeldern werden wir uns zukünftig noch stärker auf den Service- und Lösungsvertrieb konzentrieren. Mit unseren strategischen Initiativen wie Tool24, Automation, Connected Manufacturing und smartblick können wir bereits heute starke Lösungen und Services aus einer Hand anbieten und somit wesentlich zur Produktivitätssteigerung unserer Partner beitragen.

Perschmann Calibration GmbH: Strategische und organisatorisch-strukturelle Weiterentwicklung

Alexander Siefert war vor seinem Wechsel zur Perschmann Calibration GmbH Geschäftsführer der Honsel Distribution GmbH & Co., Hersteller und Großhändler von Befestigungstechnik für Fachhandel und Industrie, und hat in Personalunion die Business Unit Industry bei der Honsel Umformtechnik GmbH geleitet. Davor war Siefert 15 Jahre erfolgreich für das Bielefelder Familienunternehmen Böllhoff tätig. “Die Perschmann Calibration GmbH hat sich in den Jahren seit ihrer Gründung erfreulicherweise zu einem der bedeutendsten Anbieter in ihrem Marktsegment entwickelt. Von daher werde ich einerseits in laufende Projekte einsteigen und diese mit vorantreiben können. Andererseits sehe ich meine Aufgabe in der organisatorischen und strukturellen Weiterentwicklung des Unternehmens”, sagt der neue Geschäftsführer Alexander Siefert zu seinen Zielen bei dem führenden deutschen Anbieter von Kalibrierdienstleistungen.

Eine der Hauptaufgaben für das Jahr 2022 werde es sein, auf der vertrieblichen Seite die Kunden in die veränderte Marktsituation zu begleiten und daraus neue Partnerschaften zu generieren. Organisatorisch wolle er Abläufe optimieren, Raum für weiteres Wachstum schaffen und neue Angebote für die Kunden entwickeln, erläutert Alexander Siefert. Ein Kernstück der Entwicklung ist das Online-Kalibrierportal trendic® hub: “Wir sind hier noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten und Ideen. Im Zusammenhang damit wird es aber nicht nur heute, sondern auch in Zukunft vor allem darauf ankommen, den Markt – und damit meine ich die Bedürfnisse unserer Kunden – zu verstehen und diese zu bedienen. Deshalb sehe ich die Zukunft in der Fortschreibung und Weiterentwicklung bestehender Dienstleistungsangebote. Daneben setze ich auf neue und nachhaltige Lösungen, mit denen wir überraschen wollen”, so Alexander Siefert.

Justus Perschmann, geschäftsführender Gesellschafter der Perschmann Gruppe, freut sich über die Neuaufstellung in der Leitung der beiden Unternehmen: “Mit Cem Özcan und Alexander Siefert haben wir zwei erfolgreiche Experten an Bord, die das notwendige Wissen und die Erfahrung mitbringen, die Stärken der Hch. Perschmann GmbH und der Perschmann Calibration GmbH zu nutzen, um unsere Potenziale in Marktanteile zu übersetzen und nachhaltiges profitables Wachstum sicherzustellen”, erklärt Justus Perschmann.

Über die Perschmann Gruppe

Die Hch. Perschmann GmbH wurde im Jahr 1866 unter anderem als Handelshaus für Werkzeuge gegründet und befindet sich seither in Familienhand. Neben dem Hauptsitz in Braunschweig unterhält der Systempartner für Qualitätswerkzeuge heute zwei weitere Standorte: Berlin und Poznań in Polen. Der Umsatz mit Qualitätswerkzeugen lag 2021 bei rund 120 Millionen Euro. Die Hch. Perschmann GmbH ist der Ursprung der Perschmann Gruppe, zu der auch die Perschmann Calibration GmbH, Spezialist für Kalibrierdienstleistungen, die F&M Werkzeug- und Maschinenbau GmbH in Berlin – entwickelt das revolutionäre Manufacturing Execution System (MES) smartblick für die industrielle Fertigung – sowie die Perschmann Business Services GmbH zählen. Letztere bündelt als Shared Services Center die kaufmännisch-datentechnischen Fachabteilungen der Unternehmensgruppe. Die Perschmann Gruppe mit über 500 Mitarbeitenden ist langjähriger Partner der Hoffmann Group – Europas führendem Systempartner für Qualitätswerkzeuge.

