Zwei Frühstückserien von Russell Hobbs

Unverwechselbares Design und innovative Technologien für die Küche

Das Frühstück ist für viele Menschen ein wesentlicher Teil ihrer Morgenroutine und die Vorlieben für den Belag auf dem Brötchen sind genauso vielfältig wie die Ansprüche an die wichtigste Mahlzeit des Tages. Die hochwertigen Geräte der Frühstücksserien von Russell Hobbs, die aus einer Kaffeemaschine sowie einem Wasserkocher und einem Toaster bestehen, bereiten die Hauptbestandteile eines klassischen Frühstücks schnell zu. Mit knusprigem Toast und perfekt gebrühtem Kaffee oder Tee, wird jeder Morgen zu einem genussvollen Moment, auf den man sich immer wieder freut.

Retro-Design und Leistung: Die Distinctions Frühstücksserie

Der kleine Siebträger: Cappuccino zum Wachwerden, Espresso nach dem Dinner

Ob ein Cappuccino am Morgen oder ein genüsslicher Espresso nach dem Dinner, die Distinctions Espressomaschine ist für jeden Einsatz bereit. Mit einem Pumpendruck von 15 Bar und einer Dampfdüse zum Erwärmen und Aufschäumen von Milch erfüllt sie den Wunsch nach einem frischgebrühten Barista-Style-Heißgetränk.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 249,99 EUR

Der Wasserkocher: Komfortabel und dabei effizient

Der Distinctions Wasserkocher ist effizient, denn er kocht eine Tasse Wasser dank Schnellkochfunktion in knapp einer Minute. Für weiteren Bedienkomfort im Alltag sorgen der herausnehmbare, waschbare Kalkfilter, der ergonomische Griff und 1,5 l Fassungsvermögen.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 99,99 EUR

Der Toaster: Frühstück ganz nach deinem Geschmack

Egal ob Toastbrot, Brioche, Croissant, Bagel, Ciabatta oder Vollkornbrot, ob jeden Morgen das gleiche oder ein abwechslungsreiches Frühstück: Längere Toastschlitze, die automatische Brotzentrierung und 6 einstellbare Bräunungsstufen inklusive Auftau-, Aufwärm- und Stoppfunktion lassen keine Wünsche offen.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 99,99 EUR

Die Attentiv Frühstücksserie: Für den ganz persönlichen Start in den Morgen

Die Filterkaffeemaschine: Zertifizierter Kaffeegenuss inklusive Cold Brew und Milchaufschäumer

Der Duft nach Kaffee am Morgen ist unbezahlbar – doch muss es immer die heiße Variante sein? Auch Cold Brew Kaffee lässt sich, neben allen heißen Kaffee-Klassikern mit der Kaffeemaschine zubereiten. Das 1.400 Watt starke Gerät hat ein Fassungsvermögen von bis zu 10 Tassen und die Stärke und Tassengröße sind individuell einstellbar. Ein klappbarer Tassenständer macht auch die Zubereitung nur einer Tasse möglich, ohne dass die Kaffeekanne zum Einsatz kommt. Der integrierte Milchaufschäumer macht auch Kaffeespezialitäten mit Milchschaum möglich. Das Gerät ist vom European Coffee Brewing Centre (ECBC) zertifiziert.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 159,99 EUR

Der Wasserkocher: Für die individuelle Tasse Tee

Der Wasserkocher mit variabler Temperatureinstellung von 40° C bis 100° C passt sich flexibel den individuellen Bedürfnissen an. Ob Earl Grey, Grüntee oder Kräutermischung, das herausnehmbare Teesieb und ein Ziehzeit-Timer bereiten aromatische Tees ganz nach persönlichem Geschmack und auf den Punkt zu.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 109,99 EUR

Toast für jeden Geschmack

Mit dem Toaster hält die innovative Colour-Sense-Technologie Einzug in die Küche. Sie passt die Toastzeit automatisch an die jeweilige Brotsorte und -dicke an, überwacht den gesamten Röstvorgangs und stoppt den Prozess, sobald der individuell favorisierte Bräunungsgrad erreicht ist.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 109,99 EUR

Seit 1952, als die Erfinder William Russell und Peter Hobbs den elektrischen Kaffeebereiter CP1 mit Warmhaltefunktion und nur drei Jahre später den elektrischen Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltung entwickelten, steht Russell Hobbs für Innovation und höchste Funktionalität im gesamten Haushaltsbereich. Die britische Marke zelebriert mit ihren benutzerfreundlichen Elektrogeräten die schönen Seiten des Alltags und sorgt für unvergessliche Momente im Zuhause von Millionen Menschen. In mehr als einem halben Jahrhundert erweiterte Russell Hobbs sein Portfolio, das heute von Frühstücksserien über multifunktionale Geräte für die Speisenzubereitung und das elektrische Kochen bis hin zu hochwertigen Bügelgeräten reicht und dabei höchste Maßstäbe in Qualität, Bedienkomfort und Design setzt. Russell Hobbs wurde 2022 von TESTBild als Top Küchenmarke in der Kategorie „Fritteusen“ ausgezeichnet und ist Teil der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.russellhobbs.de

