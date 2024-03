Zuwachs für Ledlenser: Timo Winter ist neuer VP Sales Central & East Europe

Mit dem erfahrenen Vertriebsprofi will Ledlenser seinen internationalen Vertrieb weiter ausbauen

Solingen, im März 2024 – Mit der neu geschaffenen Position des VP Sales Central & East Europe hebt Ledlenser den Vertrieb in der DACH-Region sowie in Polen und ganz Osteuropa auf eine neue Ebene. Timo Winter wird mit seinem 22-köpfigen Team die Strategie schärfen, Umsätze, Märkte und den Kundenstamm weiterentwickeln und die Führungsposition von Ledlenser ausbauen.

„Timo Winter ist mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem Know-how eine Bereicherung für unser internationales Sales-Team und wird neue Impulse setzen. Wir versprechen uns eine noch zielgerichtetere Betreuung unserer heterogenen Vertriebskanäle im Bereich der professionellen Abnehmer sowie im Bereich Lifestyle und Outdoor“, erklärt CEO Michael Reuter.

Timo Winter hat die Internationalisierung und Digitalisierung bei diversen Unternehmen begleitet und damit sowohl den Umsatz als auch die Markenbekanntheit gesteigert. So war er als Gesamtvertriebsleiter bei Lukas Erzett etwa für den Um- und Ausbau der Vertriebsabteilung in eine proaktive und moderne Vertriebseinheit verantwortlich und hat beispielsweise in den USA und China Vertriebsgesellschaften aufgebaut und geleitet. Auch war er bei der Rothenberger Gruppe, der Gedore Gruppe sowie bei Hudora für die Neuausrichtung des weltweiten Vertriebs im Multi-Channel-Absatz verantwortlich. Seine Expertise bringt er nun in die neue Position bei Ledlenser ein.

Timo Winter freut sich auf die Herausforderung: „Mich motiviert es Unternehmen und Vertriebsorganisationen auszubauen, zu modernisieren und das Team als Leader im Markt aktiv zu begleiten. Mein Ziel ist es, gemeinsam zukunftsorientierte Strategien aus dem Markt, mit dem Markt und für den Markt zu entwickeln und umzusetzen – und so die Führungsposition von Ledlenser zu festigen.“

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser

