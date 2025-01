Nürnberg – Mit einem grandiosen Finale verabschiedete sich die X-Mas Show für diese Saison von ihrem Publikum – und das mit Rekordzahlen. Bereits im letzten Jahr wurde ein Zuschauerrekord aufgestellt, der nun erneut übertroffen wurde: Knapp 80.000 Besucher erlebten die spektakulären Darbietungen internationaler Künstler auf dem Volksfestplatz. So viele wie noch nie zuvor! Damit bleibt Nürnberg auch weiterhin der erfolgreichste Flic Flac Standort in Deutschland.

62-mal Akrobatik und Unterhaltung auf Adrenalin

Die finalen Zahlen unterstreichen die durchweg positiven Reaktionen von Publikum und Presse: Insgesamt fanden an 31 Spieltagen 62 Shows statt, die rund 80.000 Zuschauer ins Flic Flac Zelt zogen – viele davon restlos ausverkauft. Das Feedback der Zuschauer war überwältigend. Die Kombination aus Akrobatik, Entertainment, Livemusik und Action sorgte bei allen Vorstellungen für große Begeisterung.

Während der gesamten Spielzeit herrschte innerhalb der Flic Flac Crew und unter den Artisten ein beeindruckender Teamspirit. „Ich bin allen, die mitgewirkt haben, sehr dankbar! Sowohl für die harte Arbeit als auch für die unglaubliche Energie, die das Team in jede einzelne Show gesteckt hat. Diese Weihnachtsshow war die größte und erfolgreichste, die wir in Nürnberg je hatten. Darauf können wir gemeinsam unglaublich stolz sein.“, so Direktorin Larissa Kastein. Auch auf die Besucher in Nürnberg ist diese Energie übergesprungen und so würdigten sie die Leistung der Artisten am Ende jeder Show mit Standing Ovations.

Nächster Halt: Monte-Carlo

Für die meisten Künstler gibt es momentan nur einen Wunsch: ein paar ruhige Tage zur Erholung. Die gibt es allerdings nicht für jeden. Sowohl für die Fahrrad-Truppe von China National als auch für Luftakrobat Alana Silva und Weltklasse-Jongleur Zdenek Polach geht es im Anschluss direkt zum renommierten Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo. Dort erhoffen sie, den begehrten goldenen Clown, den Oscar der Akrobatik- und Zirkuskunst, zu gewinnen. Larissa Kastein, die ihren Lebensgefährten Zdenek Polach begleiten wird, freut sich schon auf die Reise und auf potenzielle Künstler für die nächste X-Mas Show in Nürnberg.

„Hier arbeiten Menschen und Menschen machen Fehler“

Trotz des Zuschauerrekords und der positiven Resonanz verlief der Abschluss der Saison nicht wie geplant. Aufgrund eines technischen Defekts konnten die drei letzten Vorstellungen leider nicht wie geplant durchgeführt werden. Larissa Kastein erklärt die Situation: „Unser Team gibt täglich alles, damit die Technik reibungslos funktioniert und die Sicherheit für unsere Besucher, Artisten und Crew stets sichergestellt ist. Dennoch arbeiten hier Menschen und Menschen machen Fehler.“

Um die Sicherheit der Artisten nicht zu gefährden, hat sich das Flic Flac Team dazu entschlossen, die übrigen Shows am letzten Spieltag, den 6. Januar, abzusagen. Ihr besonderer Dank gilt all denen, die vom Ausfall der Shows betroffen waren. „Wir haben so viel Verständnis und aufmunternde Worte bekommen – das macht uns, die wir selbst extrem enttäuscht sind, sprachlos. Vielen, vielen Dank!“, gibt sich Larissa Kastein gelöst. Alle betroffenen Besucher bekommen ihr Geld selbstverständlich zurück.

Ausblick auf die Saison 2025/2026

Die Vorfreude auf die kommende Saison ist bereits jetzt spürbar und die Planungen für die neue Spielzeit laufen auf Hochtouren. In den nächsten Wochen dürfen sich die Fans auf erste Details zu den Showacts der zwölften X-Mas Show 2025/2026 in Nürnberg freuen. Auch der genaue Zeitraum wird bald bekanntgegeben, ebenso wie der Starttermin für den Vorverkauf.

Alle aktuellen Informationen zur Flic Flac X-Mas Show in Nürnberg sind auf der offiziellen Website unter www.flicflac-nuernberg.de sowie auf den Social-Media-Kanälen zu finden:

https://www.instagram.com/flicflacnuernberg/

https://www.facebook.com/flicflacnuernberg/

https://www.tiktok.com/@flicflacnuernberg/