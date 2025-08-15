Zusammenarbeit mit Agenturtipp.de: Mehr als ein einfaches Verzeichnis

Die Suche nach der idealen Werbeagentur kann für viele Unternehmen ein frustrierender Prozess sein – Agenturtipp.de ändert dies. Mit einer benutzerfreundlichen Plattform, die Vertrauen und Transparenz fördert, haben Unternehmen die Chance, die richtige Agentur basierend auf klaren Kriterien zu finden. Dies steigert nicht nur die Erfolgsquote, sondern vereinfacht auch die gesamte Auswahlprozess erheblich.

In einem unübersichtlichen Agenturmarkt, in dem unzählige Dienstleister um die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden konkurrieren, schafft Agenturtipp.de seit 2018 Transparenz und messbare Erfolge. Das Vergleichs- und Bewertungsportal verbindet Unternehmen und Agenturen zielgenau – und etabliert sich damit als führende Plattform für Lead-Generierung und Sichtbarkeit in der Branche.

Transparenz im Agenturdschungel

Mehr als 3.200 gelistete Agenturen, regelmäßig aktualisierte Rankings und klare Vergleichskriterien wie Sichtbarkeit, Kundenbewertungen, Zertifizierungen und Referenzen: Agenturtipp.de erleichtert Unternehmen die Auswahl der passenden Marketing-, SEO-, Web- oder Werbeagentur. Über eine intuitive Such- und Filterfunktion finden Auftraggeber schnell Partner, die zu Budget, Projektanforderungen und Zielsetzung passen.

Mehr Sichtbarkeit und Leads für Agenturen

Agenturen profitieren von einer aussagekräftigen Profilseite, hochwertigen Backlinks, sowie optionalen Premium-Paketen für zusätzliche Platzierungen und Leads. Qualifizierte Leads entstehen durch direkte Weiterleitung von Anfragen – eine effiziente Alternative zu teuren, streuverlustreichen Werbekampagnen. Dabei handelt es sich nicht um beliebige Kontaktanfragen, sondern um vorqualifizierte Leads von Unternehmen, die bereits einen konkreten Bedarf formuliert haben. So erhalten Agenturen nicht nur mehr Anfragen, sondern auch wertvolle Geschäftschancen mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit.

Qualität, die Vertrauen schafft

Das Portal vergibt regelmäßig Auszeichnungen wie „Top-Agentur“ oder „Agentursieger“ und setzt damit Qualitätsmaßstäbe. Bewertungen von Kunden, nachweisbare Projekterfolge und geprüfte Unternehmensdaten sichern die Glaubwürdigkeit der gelisteten Agenturen.

Gründer mit Branchen-Know-how

Hinter Agenturtipp.de stehen die Brüder Alexander Walz (SEO-Experte, Dozent und Betriebswirt) und Christopher Walz (Medieninformatiker und Entwickler). Mit ihrer kombinierten Erfahrung aus Online-Marketing, Softwareentwicklung und Startup-Business haben sie eine Plattform geschaffen, die sich gleichermaßen an den Bedürfnissen von Auftraggebern wie Agenturen orientiert.

Ziel: Branchenmaßstab für Agentur-Leadgenerierung

Mit seiner transparenten Methodik, hohen Reichweite und stetig wachsenden Community will Agenturtipp.de die erste Anlaufstelle für Unternehmen und Agenturen im deutschsprachigen Raum sein – und seine Position als eines der führenden Lead-Generierungsportale für Agenturen jeder Art weiter ausbauen.

Über Agenturtipp.de

Agenturtipp.de ist der große Anbieter-Check der Agentur-Branche. Die Plattform unterstützt Unternehmen auf der Suche nach der passenden Werbeagentur. Hinter dem Portal stehen die beiden Brüder Christopher und Alexander Walz, die Agenturtipp.de im Jahr 2018 gegründet haben.

Mehr Infos zu unseren Mitgliedschaften für Agenturen:

https://www.agenturtipp.de/mitgliedschaften/

Pressekontaktdaten:

Alexander Walz Geschäftsführer von Agenturtipp.de

Tel: 07152/3830386

Mail: presse@agenturtipp.de

Web: www.agenturtipp.de

Copyright Bild: Agenturtipp.de

Originalinhalt von Agenturtipp, veröffentlicht unter dem Titel „Mehr Sichtbarkeit, mehr Leads: Wie Agenturtipp.de Agenturen und Unternehmen zusammenbringt„, übermittelt durch Prnews24.com