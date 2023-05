Zusätzliche Unterstützung beim Sport

Bandagen Set

Das 7-teilige Bandagenset ist ein vielseitiges und erschwingliches Set von Bandagen, die bei einer Vielzahl von Verletzungen Unterstützung und Komfort bieten.

Ellenbogen-Bandage

Die Ellenbogenbandage ist eine Kompressionsbandage, die zur Unterstützung und Linderung von Ellenbogenverletzungen entwickelt wurde. Sie besteht aus hochwertigem, atmungsaktivem Material, das auch über einen längeren Zeitraum hinweg angenehm zu tragen ist. Die Bandage ist verstellbar und kann für die meisten Ellenbogengrößen angepasst werden.

Fußbandage

Die Fußbandage ist eine Kompressionsbandage, die zur Unterstützung und Linderung von Fußverletzungen entwickelt wurde. Sie besteht aus einem atmungsaktiven Material, das über einen längeren Zeitraum hinweg angenehm zu tragen ist. Die Bandage ist verstellbar und kann den meisten Fußgrößen angepasst werden.

Schulterbandage

Die Schulterbandage ist eine Kompressionsbandage, die zur Unterstützung und Linderung von Schulterverletzungen dient. Sie besteht aus hochwertigem, atmungsaktivem Material, das über einen längeren Zeitraum hinweg angenehm zu tragen ist. Die Bandage ist verstellbar und kann den meisten Schultergrößen angepasst werden.

Kniebandage

Die Kniebandage ist eine Kompressionsbandage, die zur Unterstützung und Linderung von Knieverletzungen dient. Sie besteht aus hochwertigem, atmungsaktivem Material, das über einen längeren Zeitraum hinweg angenehm zu tragen ist. Die Bandage ist verstellbar und kann den meisten Kniegrößen angepasst werden.

Die Bandagen sind aus atmungsaktivem und leichtem Material gefertigt, so dass sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg angenehm zu tragen sind.

Produktmerkmale:

– Das 7-teilige Set enthält 2 Ellenbogenbandagen, 2 Fußbandagen, 1 Schulterbandage und 2 Kniebandagen.

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien für Haltbarkeit und Komfort.

– Stilvolle blaue Farbe.

– Bietet Unterstützung bei körperlicher Aktivität oder bei der Genesung von Verletzungen.

– Perfekt für Sport und Freizeitaktivitäten.

– Einfach zu verwenden und für eine bequeme Passform anzupassen.

– Hilft, weitere Verletzungen oder Belastungen zu vermeiden.

Premium Bandagen Set 7 Teilig mit Ellenbogenbandage, Fußbandage, Schulterbandage & Kniebandage für Sport & Freizeit —>> JETZT KAUFEN

Dieses 7-teilige Bandagenset ist perfekt für alle, die gerne Sport treiben oder anderen Freizeitaktivitäten nachgehen! Das Set besteht aus hochwertigen Materialien und enthält zwei Ellbogenbandagen, zwei Fußbandagen, eine Schulterbandage und zwei Kniebandagen, alle in einem schicken Blau. Ganz gleich, ob Sie sich von einer Verletzung erholen oder einfach nur zusätzliche Unterstützung bei körperlichen Aktivitäten suchen, mit diesem Bandagenset sind Sie bestens versorgt.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.