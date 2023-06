Zu Gliffos Club-Mix „I WANT YOU“ tanzt man in der Sahara

Der mehrfach ausgezeichnete Musikpreisträger „Gliffo“ veröffentlicht Club-Mix der Single „I Want You“ – mit dabei das Gute-Laune-Pop Projekt „HeYoMa“

Der Münchner Newcomer „Gliffo“, der bereits mehrere nationale und internationale Musikpreise einheimsen konnte, bringt – mit etwas zeitlichem Abstand zur Original-Rock/Pop-Version – nun den Club-Mix seines Songs „I WANT YOU“ heraus. Dank Internet verbreiten sich Melodien und Songs heutzutage rasend schnell über den Erdball und so verwundert es kaum, dass zu dem tanzbaren NuDisco-Groove bereits zwei Tänzer in der Sahara gesichtet wurden, die zu dem Titel freudig tanzten.

Der Künstler selbst nimmt es mit Humor und Gelassenheit, denn seit er vor ein paar Jahren eine kurze Melodie in sein Smartphone pfiff und diese später (nach Überarbeitung durch einen befreundeten Produzenten) weltweit über eine Million Mal gestreamt wurde, wird er immer wieder von derartigen Meldungen überrascht. Auch dass er mal von einer internationalen Musik-Jury, in der so illustre Musikerpersönlichkeiten wie Lenny Kravitz, Steven Tyler von Aerosmith oder Alicia Keys das Sagen haben, gleich zweifach ausgezeichnet wird, hätte er in früheren Tagen nicht mal ansatzweise zu träumen gewagt.

Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Als unabhängiger Newcomer, der seine Brötchen nicht zwangsläufig mit Musik verdienen muss, nimmt er sich künstlerische Freiheiten, die anderen Künstlern oftmals vorenthalten bleiben. Diese Eigenständigkeit und Unabhängigkeit verleiht Gliffo einen anderen Ermessungs-Spielraum und vielleicht ist auch dies mit ein Grund für seinen musikalischen Erfolg: Die Unangepasstheit eines Freidenkers, der es nicht jedem recht machen muss und einfach, mit Unterstützung seines Berliner Produzenten, das umsetzt, was ihm Freude bereitet und Spaß macht.

Diese Freunde am Experimentieren und Machen, scheint sich jedenfalls auch auf etliche Hörer, Blogger, Musikjournalisten, Radiomacher und Playlist-Kuratoren zu übertragen und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Bei der aktuellen Veröffentlichung ging es darum den Pop/Rock-Track „I WANT YOU“ Club-tauglich zu machen mit aktuellem Klangbild, aber mit dem Gliffo-typischen Vintage-Anleihen an vergangene Musikzeiten. Statt rockigem Refrain hat nun der NuDisco-Beat die Oberhand und bringt etliche Hörer zum Tanzen.

Dabei wurde der „Vintage-Vibe“, der etwas an die 80er Jahre erinnert, bewusst erhalten, das Ganze aber gut aufgemotzt für die heutige Tanzfläche. Während bei den Original-Tracks des bayerischen Freigeistes sehr viele Original-Instrumente, Gitarren-Spuren, Licks und echte Bässe zu hören sind, wurde hier u.a. die Bassgitarre mit einem mächtig klingenden Synthesizer-Bass ersetzt. Die Bassdrum sitzt fett im Mix.

Typisch und dominant im Gliffo-Sound sind zudem neben der tiefen sonoren Stimme des Sängers, die aufwändigen Chorstimmen (gesungen von der Berliner Sängerin Selin Akbaba und dem Produzenten Jörg Sieghart, der auch unter seinen Künstlernamen „Yo“ (HeYoMa) & „Jo Oliver“ aktiv ist) sowie die vielseitigen Gitarren-Parts, die in jeder Gliffo-Produktion zu hören sind, egal ob es sich um einen Rock/Pop-Titel, eine Ballade oder einen Club-Track handelt.

Nicht zuletzt durch den Einfluss von Rapper Yo von dem Berliner NuDisco- & Gute-Laune-Musik-Projekt HeYoMa als „featured Artist“ ist nicht zu überhören, dass dieser eingängige Club-Mix einen leichten, impulsiven Vintage Vibe in Richtung „NuDisco“ bekommen hat. 80er Disco-Vibes im modernen, knackigem Sound-Gewand könnte man sagen.

Ein garantierter Kracher für jede Tanzfläche!

Song-Links: „I Want You“ (Club Mix)

https://song.link/i/1684955313

Weitere Informationen:

Artist Homepage:

https://www.gliffo.net/deutsch/

„I want You“ (Club-Mix) bei Spotify:

https://open.spotify.com/intl-de/album/1ufSYPOAwsl69F8P2aKZYB

Facebook Künstlerseite:

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Gliffo-394510747763754/

Gliffo Rezensionen & Features:

https://www.tunesdayrecords.eu/produkte/cds-naturger%C3%A4usche-k%C3%BCnstler-cds/gliffo/

featured artist „Yo“ von HeYoMa:

www.heyoma.jimdofree.com

Der Tunesday Records Musikverlag hat sich der Förderung des musikalischen Nachwuchses verschrieben und produziert und vertreibt musikalische Lehrbücher (Schwerpunkt: Pop, Rock, Blues, Jazz), Noten, Noten/Tabulatur/Diagramm-Blöcke für aktive Musiker, Lehr-DVDs, Mousepads für Musiker, Künstler-CDs sowie Naturgeräusche zur Entspannung. Darüberhinaus produziert und promotet Tunesday Records Musik-Künstler.

Kontakt

Tunesday Records

Jörg Sieghart

Attilastr. 177

12105 Berlin

030-62609717



http://www.tunesdayrecords.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.