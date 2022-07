ZTE Axon 40 Pro ist ab dem 11. Juli weltweit erhältlich

Düsseldorf, 14. Juli 2022 – Die ZTE Corporation hat am Montag ihr neuestes Smartphone, das ZTE Axon 40 Pro, offiziell auf dem globalen Markt eingeführt. Das neue ZTE Axon 40 Pro ist mit einer 100 MP UHD-Primärkamera ausgestattet und unterstützt 4K-Videoaufnahmen. Das ZTE Axon 40 Pro verfügt außerdem über einen 6,67“ FHD+ AMOLED Curved Screen mit einer Bildwiederholrate von 144Hz. Zusammen mit dem Qualcomm® Snapdragon™ 870, dem 5000 mAh-Akku und der 65 W-Schnellladetechnologie ermöglicht das ZTE Axon 40 Pro seinen Nutzer:innen eine leistungsstarke Performance und ein außergewöhnliches Nutzungserlebnis. Das ZTE Axon 40 Pro wird ab dem 11. Juli 2022 offiziell über die Website von ZTE zu einem Preis ab 499 Euro erhältlich sein.

KI-gesteuerte Quad-Kamera mit Schnappschuss-Funktion und humanistischem Bildfarbensystem

Das neueste ZTE Axon 40 Pro ist mit einer KI-gesteuerten Quad-Kamera auf der Rückseite ausgestattet, die eine 100-MP-UHD-Primärkamera, eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, eine 4-cm-Makrokamera und eine Tiefenschärfekamera umfasst. Mit dieser KI-gesteuerten Vierfach-Kamera können Benutzer:innen klarere Bilder und breitere Ansichten für ihre fotografischen Bedürfnisse aufnehmen. Darüber hinaus verfügt das ZTE Axon 40 Pro über eine 16-MP-Frontkamera, die sowohl für die Rück- als auch für die Frontkamera eine hervorragende Bildqualität gewährleistet und das Fotoerlebnis für Nutzer:innen insgesamt verbessert.

Das ZTE Axon 40 Pro bietet auch eine 4K-Videoaufnahme, die die Qualität der Videos erheblich verbessern kann, und zusammen mit den integrierten Videovorlagen zur Anleitung bietet das ZTE Axon 40 Pro eine leicht zugängliche Videoproduktionserfahrung für jeden.

Als wäre das nicht genug, unterstützt das ZTE Axon 40 Pro auch eine Schnappschuss-Funktion, mit der Nutzer:innen Bilder in High-Speed-Bewegung aufnehmen können, sowie den Super-Nacht-Modus, der eine hervorragende Bildqualität in schwach beleuchteten Umgebungen ermöglicht. Das ZTE Axon 40 Pro ist mit dem humanistischen Bildfarbsystem ausgestattet und verfügt über eine Vielzahl beeindruckender Funktionen, die allen Nutzer:innen auf der ganzen Welt ein unglaubliches Foto- und Videoerlebnis bescheren.

Hervorragendes Nutzungserlebnis durch leistungsstarke Performance

Was die Leistung betrifft, so ist das ZTE Axon 40 Pro mit dem Qualcomm® Snapdragon™ 870 ausgestattet, der ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Stromverbrauch bietet. Mit einer Kernfrequenz von 3,2 GHz verfügt dieses neueste Gerät über außergewöhnliche Rechenkapazitäten, die den Anforderungen der Nutzer:innen in den meisten Alltagsszenarien gerecht werden. Darüber hinaus ist das ZTE Axon 40 Ultra mit Stereolautsprechern und linearen X-Achsen-Vibrationsmotoren ausgestattet, um ein noch intensiveres und fesselnderes Erlebnis zu bieten.

Nicht zuletzt verfügt das ZTE Axon 40 Pro über einen 5000 mAh großen Akku, der die 65 W-Schnellladetechnologie unterstützt. So können Nutzer:innen sicher sein, dass sie mehr als genug Akkuleistung haben, um den Tag zu überstehen. Eingebettet in das Axon 40 Pro ist das neu aktualisierte MyOS-System mit zahlreichen Anpassungsfunktionen. So haben Benutzer:innen die Möglichkeit, eine ganz eigene Version zu erstellen.

Preis und Verfügbarkeit:

Das ZTE Axon 40 Pro wird ab dem 11. Juli 2022 auf der offiziellen Website von ZTE erhältlich sein. Die Preise beginnen bei €499 für 8 GB + 128 GB und €599 für 12 GB + 256 GB.

Über ZTE Mobile Devices

ZTE Mobile Devices ist ein Geschäftsbereich der ZTE Corporation, ein international führender Anbieter von modernen mobilen Endgeräten und anderen Telekommunikationslösungen. Als Vorreiter der Idee „Value for Money“ – Top-Ausstattung zu einem günstigen Preis – ist das börsennotierte, chinesische Unternehmen seit 2012 mit seinen Smartphones und mobilen Terminals auf dem deutschen Markt aktiv. Die Produktfamilien Axon und Blade sind hierzulande seit Jahren erfolgreich und bieten in ihrer Klasse eine leistungsstarke und elegante Alternative mit besten technischen Ausstattungsmerkmalen. Auch die Flaggschiff-Smartphones von ZTE haben in den vergangenen Jahren Top-Bewertungen in der Fachpresse und von unabhängiger Seite erhalten. Als führender Anbieter von 5G-Technologien hat ZTE das weltweit erste 5G-Smartphone vorgestellt und verfügt über ein komplettes Portfolio an 5G-Terminals. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit einem Großteil der größten Mobilfunkbetreiber der Welt und belegt seit 2011 kontinuierlich Spitzenplätze im WIPO-Ranking internationaler PCT-Patentanmeldungen.

