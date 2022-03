Zertifizierung für die SPREEFREUNDE

TÜV Rheinland bescheinigt den SPREE-Kreativen hohes Qualitätsmanagement

Die Berliner SPREEFREUNDE haben kürzlich die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 eingeführt und zusammen mit der Informationssicherheitsnorm ISO/IEC 27001 ein integriertes Management System (IMS) etabliert, das durch den TÜV Rheinland auditiert wurde. Damit wird der Kreativ- und Livekommunikationsagentur ein hohes Maß an Qualitätsmanagement und Informationssicherheit für ihre Kunden durch unabhängige Dritte bescheinigt.

Ausgestattet mit den TÜV-Nachweisen forcieren die SPREEFREUNDE künftig intern ein exzellentes Management, ein noch effektiveres Wissensmanagement sowie den effizienteren Umgang mit Zeitressourcen mit Fokus auf Kunden, Mitarbeiter und Dienstleister. Mit dieser Maßnahme will das Unternehmen die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit weiter steigern.

Gleichzeitig reagieren die SPREEFREUNDE mit der Zertifizierung auf den deutlich zugenommenen Umgang mit vertraulichen Daten und die verstärkte Abfrage von Zertifizierungen in Pitch- und Ausschreibungsprozessen. ISO/IEC 27001 fordert ein Risikomanagement, das als Ergebnis ein angemessenes Schutzniveau für die Informationswerte einer Organisation bietet.

Die Agentur an der Spree strebt weitere Qualitätsbelege durch unabhängige Dritte an. Bereits in der Umsetzungsprüfung befindet sich TiSAX, ein Zertifikat, das für bestimmte Tätigkeiten im Automobilbereich benötigt wird. Weitere Zertifizierungen werden im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der SPREEFREUNDE anvisiert.

Bildunterschrift: Philipp Panzer, Geschäftsführender Gesellschafter, COO der SPREEFREUNDE (Foto: SPREEFREUNDE, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH (www.spreefreunde.com) entwickelt für seine Kund:innen Live-, Digital- und Hybrid-Kommunikationskonzepte mit einer klaren strategischen und kreativen Ausrichtung. SPREEFREUNDE wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen der Live-Kommunikationsbranche. Das 20-köpfige Team besteht aus Designer:innen, Strateg:innen, Event-Manager:innen, Künstler:innen, Programmierer:innen und weiteren digitalen Expert:innen, die jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte realisieren. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte und persönliche Corporate Events, Digital Events, Hybrid Events, Brandings, Messestände, Showrooms, Roadshows und Markenpositionierungen.

